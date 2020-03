Angelina Jolie révèle deux de ses filles récemment opérées

Sonne comme Angelina Jolie a passé beaucoup de temps chez le médecin début 2020.

Dans un essai pour Temps, qu’elle a écrit pour célébrer la Journée internationale de la femme, l’actrice a révélé que deux de ses enfants étaient récemment passés sous le couteau. Bien qu’elle n’ait pas révélé lequel de ses enfants a été opéré, elle est maman de Maddox, Pax, 16 ans, 16 ans, Zahara, 15 ans, Shiloh, 13 ans et des jumeaux Knox et Vivienne, 18 ans.

“J’ai passé les deux derniers mois dans et hors des chirurgies avec ma fille aînée, et il y a quelques jours j’ai regardé sa sœur cadette passer sous le couteau pour une chirurgie de la hanche”, a-t-elle expliqué, ajoutant qu’elle ne partageait pas ces informations sans en discuter avec les premiers.

“Ils savent que j’écris ceci, parce que je respecte leur vie privée … et ils m’ont encouragé à écrire”, a-t-elle poursuivi. “Ils comprennent que traverser des défis médicaux et se battre pour survivre et guérir est quelque chose dont on peut être fier.”

En plus de voir ses filles “prendre soin les unes des autres”, Jolie a déclaré que sa plus jeune “étudiait les infirmières avec sa sœur, puis l’aidait la prochaine fois”. L’actrice a ajouté que ses filles “se mettaient les unes aux autres” et “ressentaient la joie d’être au service de celles qu’elles aiment”. Bien qu’elle ait dit que ses garçons étaient également favorables au temps de besoin de leurs sœurs, elle voulait garder son essai concentré sur ses jeunes femmes, en l’honneur de la journée.

Célébrant leur “bravoure résolue”, Jolie a également réfléchi à la façon dont les femmes “devraient prendre soin des autres”, un attribut qui peut être exploité et abusé. Son espoir, en écrivant son message, était que les autres reconnaissent et apprécient les contributions des filles et qu’elles “prennent soin d’elles” à mesure qu’elles grandissent.

“Et mon message aux filles est, continuez, petites dames”, écrit Jolie en conclusion. “Vos soins les uns envers les autres seront une grande partie de votre chemin. Gardez votre sang-froid. Connaissez vos droits. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous n’êtes pas précieux et spécial et, surtout, égal.”

Lisez le message complet de Jolie ici.

En novembre, Jolie a dit qu’elle avait beaucoup appris de la force de ses enfants.

“Mes enfants connaissent ma vraie personnalité, et ils m’ont aidée à la retrouver et à l’embrasser. Ils ont traversé beaucoup de choses. J’apprends de leur force”, a-t-elle déclaré à Harper’s Bazaar. “En tant que parents, nous encourageons nos enfants à embrasser tout ce qu’ils sont, et tout ce qu’ils savent dans leur cœur avoir raison, et ils nous regardent et veulent la même chose pour nous.”

Elle a ajouté: “Nous ne pouvons pas les empêcher d’éprouver de la douleur, des chagrins d’amour, des douleurs physiques et des pertes. Mais nous pouvons leur apprendre à mieux vivre avec.”

