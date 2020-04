Angelina Jolie veut que les gens aident les enfants vulnérables

2020-04-15 02:30:04

Angelina Jolie espère que les gens vont “tendre la main” pour aider les enfants vulnérables suite à la publication de son article sur l’augmentation de la maltraitance des enfants au milieu de la pandémie de coronavirus.

La star de “ Maléfique ” a écrit la semaine dernière un article pour le magazine TIME dans lequel elle a souligné le nombre croissant d’enfants placés dans des situations vulnérables alors que les familles sont obligées de rester à la maison en raison de la crise sanitaire.

Et suite à la publication de l’article, Angelina a déclaré qu’elle espérait que ses paroles inspireraient les gens à “s’aimer” et à “se connecter”.

S’exprimant dans une discussion vidéo pour TIME avec le Dr Nadine Burke Harris, Surgeon General de Californie, elle a déclaré: “Je pense qu’il est si important que les gens entendent cela. Pour s’aimer, vérifiez les uns avec les autres. Soyez là, soyez un soutien groupe, gardez les yeux ouverts, que vous soyez enseignant ou ami.

“J’espère vraiment que les gens entendent cela, et qu’ils tendent la main, et qu’ils accordent plus d’attention, et ils ne sont pas assis à un moment où ils pensent:” Eh bien peut-être, mais ce ne sont pas mes affaires “. Parce que ces enfants ne vont pas à l’école en ce moment, et les enseignants ne peuvent pas voir les ecchymoses et les gens n’identifient pas ce qui se passe dans certains foyers. ”

Dans son éditorial original, l’actrice de 44 ans a expliqué comment le fait d’isoler un enfant de ses amis et d’autres proches “alimentera par inadvertance une augmentation directe des traumatismes et des souffrances des enfants vulnérables”.

Elle a écrit: “Isoler une victime de sa famille et de ses amis est une tactique bien connue de contrôle par les agresseurs, ce qui signifie que la distanciation sociale qui est nécessaire pour arrêter COVID-19 est celle qui alimentera par inadvertance une augmentation directe des traumatismes et des souffrances pour les personnes vulnérables. On signale déjà une recrudescence de la violence domestique dans le monde, y compris des meurtres violents.

«Cela arrive à un moment où les enfants sont privés des réseaux de soutien qui les aident à faire face: de leurs amis et enseignants de confiance aux activités sportives après l’école et aux visites à la maison d’un parent bien-aimé qui leur permettent d’échapper à leur environnement abusif. COVID- 19 a coupé les enfants de leurs amis, de leur scolarité régulière et de leur liberté de mouvement. Avec plus d’un milliard de jeunes vivant sous le contrôle dans le monde, on s’est beaucoup concentré sur la façon d’éviter que les enfants ne manquent pas leur éducation, ainsi comme comment remonter le moral et les garder joyeux dans l’isolement. ”

Angelina a également déclaré qu’elle avait essayé d’utiliser sa plateforme pour soutenir ces enfants qui traversent des moments difficiles.

Elle a ajouté: “Le Partenariat mondial pour mettre fin à la violence contre les enfants a produit une série de guides pour aider à protéger les enfants pendant la pandémie, notamment pour gérer le stress et parler aux enfants de problèmes difficiles. Le Child Helpline Network peut diriger les parents ou toute personne préoccupée vers un numéro à appeler pour obtenir des conseils et des informations. Et il existe des sites qui peuvent vous aider si vous avez des inquiétudes au sujet de votre propre relation. On dit souvent qu’il faut un village pour élever un enfant. Il faudra un effort de l’ensemble de notre pays pour donner aux enfants la protection et les soins qu’ils méritent. “

