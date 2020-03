Angelina Pivarnick a le béguin pour Peter Weber

Ce n’est un secret pour personne que la star de Jersey Shore: Family Vacation Angelina Pivarnick avait le béguin pour Vinny Guadagnino. Maintenant, la femme de 33 ans, récemment mariée, a révélé qui étaient ses béguins de célébrités – choquant, le «Keto Guido» n’était pas sur la liste! Au lieu de cela, Pivarnick a quelque chose pour les pilotes.

Angelina Pivarnick | Dominik Bindl / .

Angelina Pivarnick est mariée avec Chris Larangeira

Après avoir fréquenté un an après, Larangeira a proposé à Pivarnick avec un diamant massif et beaucoup de pétales de rose. Il a partagé leur engagement sur les réseaux sociaux avec la légende «Qui aurait pensé, lorsque je vous ai rencontré il y a 14 ans, que nous finirions ici. J’ai hâte d’épouser ma meilleure amie 👰🏻🤵🏻💍 Je t’aime tellement. ”

Pivarnick a déclaré à People qu’elle avait rencontré Larangeira 14 ans auparavant. Les deux étaient amis depuis longtemps car Angelina “a toujours eu un petit ami”. Elle a expliqué comment ils travaillaient tous les deux dans un centre commercial local lorsqu’ils étaient plus jeunes, où Larangeira voyait Pivarnick «passer avec un petit ami différent chaque semaine».

Finalement, Larangeira a trouvé une fenêtre d’opportunité et a demandé à Pivarnick une date. Les deux se sont mariés le 20 novembre 2018 au Park Château Estate & Gardens à East Brunswick, New Jersey. Un épisode à venir de Jersey Shore: vacances en famille mettra en lumière les noces du couple et tout le drame que Jenni “JWoww” Farley, Nicole “Snooki” Polizzi et Deena Cortese auraient créé pendant l’événement.

Le passé coquin d’Angelina et Vinny

Pendant des années, les fans de Jersey Shore ont vu fleurir une relation délicate entre Pivarnick et le «Keto Guido». Leur flirt avec le chat et la souris a été largement documenté par les caméras MTV, y compris leur connexion au début de la série.

Pendant la saison deux de Jersey Shore, Pivarnick et Guadagnino se chamaillaient constamment. Les fans ont été choqués lorsqu’ils se sont sortis dans un taxi et se sont réveillés les uns à côté des autres après une soirée. Ils ont tous deux blâmé le branchement sur l’alcool.

La relation de Pivarnick avec ses colocataires a pris fin lorsqu’elle a quitté la série. Ce n’est que lorsque Pivarnick a effectué un nouveau tournage pour Jersey Shore: vacances en famille qu’elle a pu réparer sa relation avec tout le monde, y compris Guadagnino. Maintenant, Pivarnick et Guagadnino partagent une rivalité inoffensive et amicale que les fans de Jersey Shore aiment regarder.

Angelina Pivarnick a le béguin pour Pilot Pete

Pendant le jeu Us Weekly de «Candlelight Confessions», Pivarnick et ses colocataires de Jersey Shore ont partagé leur béguin pour les célébrités et avec qui leurs maris leur laisseraient un «laissez-passer». Lorsqu’on a demandé à Pivarnick qui était son béguin pour les célébrités, elle a immédiatement répondu: “Ce n’est pas Vinny Guadagnino, détendez-vous!”

La native de Staten Island a admis que son béguin pour les célébrités était Leonardo DiCaprio, se rappelant à quel point il était gentil et «terre à terre» quand elle l’a rencontré il y a des années. Interrogée sur son plaisir coupable à la télé-réalité, Pivarnick a rapidement répondu «Le baccalauréat». Elle a immédiatement suivi avec une explication de son béguin pour Peter Weber.

“Oh mon Dieu. Pilote Pete. J’ai même dit à mon mari: “Désolé bébé, mais il est chaud.” ». Après une saison tumultueuse sur The Bachelor, Weber est toujours célibataire après avoir été brièvement fiancée à Hannah Ann Sluss et sortir encore plus brièvement avec Madison Prewett.

Il semble que Pivarnick ait quelque chose pour les pilotes, étant donné que DiCaprio a joué dans Catch Me If You Can et son coup de cœur pour l’ancien baccalauréat.

