Angie Martinez a déjà combattu Wendy Williams

Angie Martinez et Wendy Williams étaient toutes deux des moteurs de la radio urbaine dans les années 90 et 2000. Les deux femmes ont brisé les barrières dans leurs reportages sur le hip hop à une époque où celui-ci était dominé par les hommes. Naturellement, les pouvoirs en place essaieraient de les opposer les uns aux autres, par opposition à l’application du pouvoir des filles.

Wendy Williams et Angie Martinez via Twitter

Cependant, Martinez a révélé dans ses mémoires que ce ne sont pas les hommes qui ont suscité le drame entre eux, mais les potins de Williams lui-même. Ils ont frappé dans une épopée épique dans les coulisses.

Angie Martinez détaille avec Wendy Williams

Dans le mémoire de Martinez, My Voice, en 2016, elle a raconté sa vie en tant que personnalité de la radio hip-hop. Elle a fait ses débuts au Hot 97 à New York à seulement 16 ans et a gravi les échelons de stagiaire à animateur de radio et a interviewé certains des plus grands noms du rap, dont feu Tupac Shakur.

Source: Instagram

Elle et Williams ont finalement travaillé à la station à différentes périodes et étaient deux des animateurs de radio les plus populaires – mais ils avaient des styles de reportages différents. Williams est devenu célèbre pour aérer le linge sale des gens tandis que Martinez a adopté une approche plus journalistique. Lorsque Williams a révélé les affaires personnelles de Martinez, cela l’a fait tomber dans l’eau chaude avec Martinez.

Source: Instagram

Martinez sortait avec le rappeur Q-Tip à l’époque et Williams a fait des remarques sournoises sur la relation entre Martinez et Q-Tip. Williams a déclaré dans son émission: «Un de mes collègues sort avec Q-Tip de A Tribe Called Quest. Tant pis. Je suppose que certaines femmes comme les hommes aiment les hommes. » Martinez était énervé.

“Tout le monde était gay avec Wendy”, écrit Martinez dans le livre. «Chaque rappeur auquel vous pouviez penser à cette époque, j’avais entendu Wendy Williams les appeler gay. Pas un ou deux. Comme chacun d’eux. “

Source: Instagram

Martinez a essayé de tendre la main à Williams pour hacher les choses, mais à chaque fois, elle a échoué. Frustrée, elle a confronté Williams à la gare.

«J’ai perdu mon esprit f-king», écrit-elle. «Avant de le savoir, je me balançais contre elle. Ce fut une échauffourée rapide. Il ne m’a fallu que quelques secondes pour me rendre compte qu’elle ne me frappait pas vraiment en retour – elle essayait simplement de m’éloigner d’elle. “

Williams a attrapé une vadrouille à proximité après avoir été séparée par un collègue pour se défendre contre Martinez. Martinez a écrit que Williams «restait là avec elle comme si elle voulait avoir une sorte de combat à l’épée ou quelque chose. C’était en fait assez drôle, même en ce moment. »

Wendy Williams 1995 | Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via .

Ils ont tous deux été suspendus de la station et Martinez a affirmé que Williams avait appelé ses auditeurs à harceler Martinez.

«J’avais l’habitude de recevoir des télécopies menaçantes. . . qui a dit des choses comme, B – ch, descendez de la radio. Je vais te casser la mâchoire », a-t-elle écrit. «C’était horrible et cela m’a rendu précaire.»

Williams a finalement été renvoyé de Hot 97, Martinez affirmant que les dirigeants de la station en avaient assez du comportement grossier de Williams.

Quelle est la relation entre Wendy Williams et Angie Martinez aujourd’hui?

Martinez a déclaré qu’elle n’avait jamais rencontré Williams après leur combat et le renvoi de Williams depuis Hot 97. Elle est restée sur Hot 97 pendant 25 ans avant de partir en 2014 pour travailler pour sa station rivale, Power 105.1 à New York.

Source: Instagram

Williams a complètement quitté la radio en 2008 pour passer à la télévision. Avant son émission télévisée à succès, elle a animé The Wendy Williams Experience sur VH1 tout en travaillant pour la station de radio WBLS en 2006.

Après des années à ne pas se voir ou à ne pas se parler, Williams a interviewé Martinez en 2016 lorsque Martinez faisait la promotion de ses mémoires. Les deux ont fait la paix, mais les choses ont mal tourné du côté de Williams après qu’elle aurait été furieuse que Martinez ait signé un accord pour son propre talk-show de jour.