Anisha Ramakrishna partage que la vie a radicalement changé lorsqu’elle est retournée à la maison

Bien que de nombreux enfants indiens vivent avec leurs parents jusqu’au mariage, Anisha Ramakrishna de Family Karma s’est lancée seule et s’est lancée dans une carrière dans la mode à New York.

Ramakrishna a vécu une vie indépendante dans la Grande Pomme, mais lorsque l’occasion s’est présentée, elle a dû prendre des décisions difficiles. Elle voulait démarrer sa propre entreprise, ce qui signifiait qu’elle devait abandonner la vie urbaine et son appartement et déménager avec ses parents dans le sud de la Floride.

Anisha Ramakrishna, Chitra Ramakrishna, Ram Ramakrishna | Tommy Garcia / Bravo

Des caméras ont suivi Ramakrishna lors du premier épisode alors qu’elle faisait des affaires dans sa chambre d’enfance pendant que sa mère lui faisait signe de l’aider. «J’ai adoré vivre à New York», a-t-elle déclaré dans un confessionnal. “Mais je suis en train de réaliser mon rêve de commencer ma propre ligne de vêtements. C’est beaucoup d’argent, alors j’ai déménagé et régressé pendant 12 ans. »

Déménager était un changement radical

Ramakrishna a raconté à Showbiz Cheat Sheet ce que c’était que de retourner dans le sud de la Floride. «La vie a radicalement changé lorsque je suis retournée dans le sud de la Floride», admet-elle. «Je suis passé d’une carrière incroyable, d’une relation stable, d’un grand groupe d’amis et de mon propre appartement en ville à être de retour dans ma chambre d’enfance.»

Mais elle savait que le déménagement était nécessaire pour créer une entreprise. «Cependant, j’ai suivi mon instinct et je savais que je devais me concentrer sur la vue d’ensemble et apporter les changements nécessaires afin de réaliser mon rêve de démarrer mon entreprise», ajoute-t-elle.

Les téléspectateurs pouvaient également voir la relation amoureuse et ludique que Ramakrishna entretient avec sa famille. «Je suis vraiment reconnaissante pour cette fois parce que je vis avec mes parents et parfois c’est vraiment difficile mais j’ai une relation très étroite avec ma mère. J’ai la chance de passer ces précieuses années avec ma famille », dit-elle.

Comment est la vie aujourd’hui?

Ramakrishna a expliqué sur quoi elle travaille pour sa ligne de vêtements. «Ma prochaine collection, dont il est question dans l’émission, sera lancée à la fin du printemps de cette année. La collection est principalement composée de tissus recyclés », dit-elle. «J’ai démarré l’entreprise sur Amazon avec seulement cinq styles. J’ai passé l’année dernière à développer la marque et à la rendre durable et respectueuse de l’environnement. J’en suis très excité. »

En outre, elle embrasse ses amitiés de longue date. «Je suis le plus proche de Bali [Chainani], Je suis une fille », partage-t-elle. «Nous avons une explosion ensemble. Je gravite naturellement vers les gens avec un sens de l’humour. Nous avons également beaucoup en commun. Elle vivait à Calcutta et je suis née à Calcutta. La famille de Bali est à Jakarta et j’ai vécu à Jakarta pendant 10 ans. Toute ma famille est originaire de Mumbai et Bali a vécu à Mumbai pendant 11 ans. C’est assez drôle quand Bali et moi parlons de nos accents indiens. Nous aimons aussi tous les deux la nourriture extrêmement épicée. Nous sommes tous les deux gourmets et nous nous cassons les uns les autres avec nos bêtises! »

Chainani, Ramakrishna et Shaan Patel ont également une date de danse debout, qu’ils aiment partager sur Instagram. «Nous organisons deux soirées dansantes par mois», dit-elle. «Les chansons de danse sont une combinaison de tubes de Bollywood et du top 40 américain. Les danses sont spontanées et ce qui est assez comique, c’est que la plupart du temps, nous avons également des vidéos des chansons et que nous essayons vraiment d’imiter les stars de Bollywood, et échouons clairement. Nous dansons pendant des heures, les fêtes commencent à 18h et se poursuivent jusqu’à environ 2h du matin. C’est un grand moment! ”

Family Karma est diffusé le dimanche à 21 h. / 20 h central sur Bravo.