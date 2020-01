Anna Kournikova enceinte

Anna Kournikova et Enrique Iglesias attendent leur troisième enfant dans les prochains mois.

Anna Kournikova est enceinte.

L’ancienne joueuse de tennis – qui a des jumeaux de deux ans, Lucy et Nicholas avec son partenaire de longue date Enrique Iglesias – devrait accueillir son troisième enfant dans le monde au cours des prochains mois.

Le couple n’a pas commenté leur bonne nouvelle, mais des photos obtenues par l’espagnol Hola! Le magazine a montré la paire sur un bateau à Miami, avec l’énorme bosse de la star de 38 ans claire à voir.

Il n’est pas surprenant que le couple ait gardé la grossesse d’Anna secrète car ils n’ont révélé qu’ils attendaient leurs jumeaux que quelques jours après la naissance des tout-petits.

Le chanteur de «Hero» avait précédemment admis qu’il espérait être un papa «cool» mais avait également estimé qu’il avait développé un nouveau sens des responsabilités depuis l’accueil de ses jumeaux dans le monde.

Il a déclaré: “C’est l’un des meilleurs sentiments du monde. [I’m more responsible]. Je roule plus lentement. Je pense à des choses stupides encore quelques fois avant de les faire.

“J’espère être un papa cool et facile à vivre.”

Enrique a gardé sa vie personnelle – y compris sa relation avec Anna – sous le feu des projecteurs pendant de nombreuses années et il a précédemment admis qu’il ne pense pas que des “relations parfaites” existent car il peut y avoir des “mauvais moments” entre chaque couple.

Il a partagé: “Vous passez par vos bons moments, vous passez par vos mauvais moments. C’est une chose difficile pour moi de croire qu’il existe une chose telle que la relation parfaite. Je ne pense pas que cela existe …

“Premièrement, elle est la fille la plus cool du monde. Et elle comprend qui je suis, au point où elle est prête à sacrifier son temps personnel avec moi et à me laisser faire ma musique. C’est un énorme sacrifice et je le respecte énormément.”

