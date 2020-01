Annabella Sciorra a senti qu’elle avait une “ crise ” quand Harvey Weinstein l’aurait violée

2020-01-23 18:00:04

Annabella Sciorra a accusé Harvey Weinstein de viol dans le procès d’aujourd’hui à Manhattan et a affirmé qu’elle sentait qu’elle avait une “crise” quand il lui a pratiqué le sexe oral contre son gré.

Annabella Sciorra avait l’impression d’avoir une «crise» quand Harvey Weinstein l’aurait violée.

La star des “ Sopranos ” est tombée en larmes lorsqu’elle a détaillé la rencontre présumée entre elle et le producteur de cinéma de 67 ans, qui, selon elle, a eu lieu dans un appartement de Manhattan en 1993, lorsqu’elle a comparu devant un tribunal de New York le Jeudi (23.01.20).

Elle a déclaré au jury: “Je le frappais, je le frappais, j’essayais simplement de l’éloigner de moi et il m’a pris les mains et mis mes mains sur ma tête pour me retenir.

“Je n’avais plus beaucoup de combats en moi.

“Mon corps s’est arrêté. C’était tellement dégoûtant que mon corps a commencé à trembler d’une manière très inhabituelle. Je ne savais même pas ce qui se passait. C’était comme une crise ou quelque chose.”

L’actrice de 59 ans a affirmé que Weinstein l’avait violée puis éjaculée sur sa jambe et sa chemise de nuit, avant de commencer à lui faire du sexe oral sans son consentement.

Sciorra a déclaré qu’elle avait gardé la rencontre troublante pour elle très longtemps et avait commencé à abuser de l’alcool et à se couper pour l’aider à faire face à la douleur qu’elle ressentait après l’incident.

Elle a expliqué: “Je ne me sentais pas bien. Et je ne voulais pas sortir, alors j’ai passé beaucoup de temps à l’intérieur.”

La star de «Jungle Fever» a ensuite confronté Weinstein au sujet du viol présumé dans l’appartement, mais a affirmé que le producteur était devenu «menaçant» et lui a dit de le garder pour elle.

Elle a dit: “Je lui ai dit comment je me suis réveillée et que je me suis évanouie et que je me suis évanouie. Il a dit:” C’est ce que toutes les belles filles catholiques (disons) “. … Ses yeux étaient noirs, et je pensais qu’il allait me frapper juste là.

“C’était menaçant et j’avais peur de lui.”

Mais l’avocat de Weinstein, Damon Cheronis, a fermé le compte de Sciorra et a déclaré que l’actrice avait décrit la rencontre avec Weinstein à un ami d’une manière très différente.

Il a dit: “Vous allez entendre qu’elle a admis avoir fait une chose folle. Elle ne l’a pas décrit comme un viol. Cela suit le récit de l’inquiétant Harvey Weinstein qui est apparu dans un appartement à Gramercy. Cela ne s’est pas produit. , membres du jury. ”

Sciorra – qui a rendu public ses accusations pour la première fois en 2017 – a été le deuxième témoin à être cité par le parquet dans le cadre du procès pénal contre le producteur de films.

Weinstein fait face à cinq chefs d’accusation de crime – y compris d’agression sexuelle prédatrice et de viol – mais il a plaidé non coupable et a nié toutes les accusations de relations sexuelles non consenties.

Harvey Weinstein, Annabella Sciorra

