Anne Hathaway nomme son bébé Jack?

Anne Hathaway et son mari Adam Shulma auraient appelé leur deuxième fils Jack.

L’actrice de 37 ans et son mari Adam Shulma – qui ont déjà ensemble un fils de trois ans, Jonathan – auraient choisi le surnom traditionnel pour leur deuxième enfant, né fin 2019, selon Us Weekly.

La star de “ Princess Diaries ” aime garder les détails entourant ses enfants près de sa poitrine, mais on pense qu’elle a donné naissance à son deuxième fils vers novembre 2019.

La beauté brune a déclaré avant d’accoucher qu’elle et son conjoint avaient trouvé une astuce “cruelle” pour jouer avec ceux qui demandent s’ils se sont installés sur un nom de bébé.

Elle a déclaré récemment: “C’est vraiment cruel, mais j’aime tellement ça.

“Tout le monde est tellement sincère à ce sujet et heureux pour vous et être gentil avec vous et toutes ces choses, donc j’aime tordre cela.

“[Adam and I] essayez de trouver des noms qui sonnent bien mais qui rendront les autres extrêmement inconfortables. ”

La star de “ Hustle ” joue sa farce depuis des années, car elle dit qu’elle a même trouvé un faux nom pour dire aux gens quand elle était enceinte de Jonathan.

Elle a expliqué: “Avec Jonathan, nous avons trouvé le nom ‘Quandré’. Et puis vous les corrigez, et ils ne réussissent jamais.”

Pour leur deuxième bébé, Anne et Adam ont proposé le nom «Afrique», en mettant l’accent sur la première syllabe.

Elle a expliqué: “Encore une fois, beau nom … Ils disent: ‘Connaissez-vous le nom?’ Et nous allons, “Afrique”. Et vous établissez un contact visuel vraiment intense et sincère et vous ne détournez pas les yeux et vous ne cillez pas. Et vous devez les regarder simplement se tortiller. ”

Mais alors que l’astuce fonctionne avec des amis et des gentils inconnus, les membres de la famille sont en mesure de voir à travers son mauvais sens de l’humour.

