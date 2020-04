Anne Hathaway remporte le viral #PillowChallenge avec son spin “ Princess Diaries ”

Anne Hathaway a parcouru un long chemin depuis Gênes. L’ancienne star de Princess Diaries a peut-être fait ses débuts dans la célèbre franchise de films, mais elle est maintenant une pure liste A. Pourtant, les fans aiment à quel point elle semble terre à terre. En fait, un récent post Instagram de Hathaway a des fans qui l’aiment encore plus.

Dans sa réponse au #PillowChallenge, Hathaway prouve qu’elle n’a pas oublié d’où elle vient, peu importe à quel point elle est une grande célébrité.

Anne Hathaway a fait un signe de tête à Mia Thermopolis

Hathaway a impressionné les fans avec sa récente recréation de l’affiche du film pour The Princess Diaries. La star a posté son point de vue sur le #PillowChallenge sur Instagram le 22 avril. Sur la photo, elle porte une robe composée de trois oreillers, deux blancs et un bleu. Les oreillers sont vraisemblablement attachés avec une ceinture ou un morceau de ficelle, mais ils sont cachés à la vue par les peluches des oreillers.

Hathaway s’est donné une taille empire élégante et a ajouté des accessoires que son personnage dans The Princess Diaries, Mia Thermopolis, aurait approuvé. Elle portait des bottes identiques aux bottes de combat voyantes de Mia Thermopolis. De plus, elle portait des écouteurs et des lunettes de soleil, tout comme dans l’affiche du film.

Si les téléspectateurs n’étaient pas sûrs que la référence Mia Thermopolis de Hathaway était intentionnelle, sa légende l’a prouvé. Elle a écrit: «Une reine n’est jamais en retard; tout le monde est tout simplement en avance », l’une des répliques les plus célèbres du film de sa co-star Julie Andrew.

Qu’est-ce que le #PillowChallenge?

La citation de Hathaway n’était pas seulement un retour à The Princess Diaries. C’était également une référence au fait que quand il s’agit du #PillowChallenge, Hathaway est en fait en retard à la fête. Ou plutôt, tout le monde était en avance. De nombreuses autres stars ont participé à l’action #PillowChallenge, notamment Halle Berry et Tracee Ellis Ross.

Fondamentalement, le #PillowChallenge est assez simple. D’une certaine manière, c’est la quintessence de l’ennui de quarantaine. Les participants essaient juste de fabriquer des vêtements avec des oreillers, puis ils publient la photo sur Instagram.

Il existe toutes sortes de styles d’oreillers. L’interprétation de Berry était assez classique. Elle a essentiellement fait une petite robe noire traditionnelle, mais à partir d’un oreiller. Son oreiller noir est attaché autour d’elle avec une ceinture noire, et elle a un chapeau noir et des lunettes de soleil noires assorties.

La photo d’Ellis Ross est plus artistique. Elle est assise sur un bureau, les jambes écartées. Elle a un oreiller qui la couvre, mais contrairement aux interprétations de Hathaway et Berry, cela ne peut pas vraiment être considéré comme des vêtements. Elle a l’air puissante et douce à la fois, ce qui donne à sa photo une qualité que les autres n’ont pas.

Tout cela montre qu’il existe plus d’une façon de terminer le #PillowChallenge, et toutes ont raison.

Les fans pensent que la position d’Anne Hathaway sur le #PillowChallenge est la meilleure

Anne Hathaway | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Même si d’autres interprétations du #PillowChallenge montrent une créativité impressionnante, Hathaway est un favori des fans. Même les écrivains d’Architectural Digest pensent que le défi a atteint son apogée avec l’entrée de Hathaway.

Les commentaires Instagram prouvent que The Princess Diaries a du pouvoir. Les fans ont adoré la référence à l’un des premiers personnages de Hathaway. Certains fans pensaient que le message était un excellent remontant en ces temps troublants. Un fan a écrit: “Cette légende est vraiment tout ce dont j’avais besoin en ce moment.”

Un autre fan a écrit: «Avec un leadership comme celui-ci, je déménage à Genovia», une référence au pays fictif dans le film.

Il semble que la compétition pour le vainqueur du #PillowChallenge soit devenue beaucoup plus difficile. Il est difficile d’imaginer comment quelqu’un pourrait surpasser la photo de Hathaway. Mais avec tout le monde coincé à l’intérieur, il y a beaucoup de temps pour penser à quelque chose.