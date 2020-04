Anne-Marie & # 039; s & # 039; écrasante & # 039; anxiété

L’anxiété d’Anne-Marie a été «accablante» et elle n’a empiré que lorsqu’elle a connu la gloire.

L’anxiété d’Anne-Marie était “accablante”.

La hitmaker «Speak Your Mind» admet que sa santé mentale s’est «détériorée» lorsqu’elle est devenue artiste et elle a même eu du mal à entrer dans une pièce en premier, et a exhorté les autres à aller de l’avant.

Elle a dit: “Ça a empiré quand je suis devenue artiste. Je me suis dit: ‘Génial’. C’était écrasant. C’était juste pour empêcher les choses qui étaient faciles. De petites choses, comme entrer dans une pièce pleine de gens, je ne serais pas en mesure de le faire. Je devrais obliger les gens à y aller en premier, donc tout le monde les regarder, alors je pourrais aller en deuxième. ”

Et la chanteuse de 29 ans admet qu’elle pensait qu’elle n’était qu’un “cinglé” avant de se diagnostiquer.

Elle a ajouté: “Je pensais juste que j’étais un cinglé. Je ne me comprenais pas. Ensuite, j’ai découvert que c’était de l’anxiété, et je me sentais mieux dès que je l’ai dit, comme d’autres personnes pouvaient le comprendre.”

Et Anne-Marie prévoit de se rendre aussi non filtrée que possible car elle estime qu’il est important d’être “honnête” avec ses fans.

Elle a déclaré au journal The Observer: «Je n’y ai pas pensé. Je pense que la raison pour laquelle j’ai pu continuer à faire cette carrière est parce que je suis si honnête et je veux que les gens sachent qui je suis. une grande chose pour moi, plutôt que, vous savez, d’agir comme quelqu’un d’autre. ”

Pendant ce temps, Anne-Marie se sent «chanceuse» de pouvoir canaliser ses sentiments dans ses chansons.

Elle a dit: “L’écrire a vraiment aidé. J’ai tellement de chance de pouvoir écrire mes pensées dans des chansons. Je pense que sans cela j’aurais été recluse. Je ne sais pas ce que j’aurais fait avec ma vie, pour être honnête. Je pense que l’écriture de chansons m’a beaucoup aidé, c’est pourquoi je dis aux gens: si vous avez trop peur d’aller vers quelqu’un ou si vous vous inquiétez de ce que les gens vont penser de vous, ou [think that] sont des gens qui vous jugent, écrivez simplement un tweet ou écrivez-le sur un morceau de papier à côté de votre lit. Si vous l’écrivez juste pour qu’il existe, là devant vous plutôt que juste dans votre cerveau, ça aide vraiment. “

