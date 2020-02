Anne-Marie se sent terrifiée par les applications de rencontres en ligne

2020-02-17 09:30:05

La hitmaker d’Anniversaire Anne-Marie admet qu’elle est terrifiée par l’idée de rencontres en ligne, et elle préfère rencontrer quelqu’un en personne pour savoir s’il y a un lien.

Anne-Marie est terrifiée par l’idée de rencontres en ligne.

La chanteuse “ Birthday ” ne veut pas chercher l’amour sur des applications comme Tinder, car elle préfère de loin rencontrer un partenaire potentiel en face à face pour voir s’il y a réellement une étincelle.

Interrogée sur le concept de rencontres en ligne, elle a répondu à la chronique Bizarre du journal The Sun: “Jamais, jamais, jamais. Cela me fait peur, ces choses.

“Je n’ai jamais voulu y aller. Je dois rencontrer des gens parce que je suis une personne énergique. Je sens que je peux dire si quelqu’un est mauvais ou pas.”

La star de 28 ans a plaisanté en disant qu’elle aimerait s’inscrire à l’application de rencontres avec des célébrités Raya – ne serait-ce que parce qu’elle pense qu’elle confondrait les autres visages célèbres de la plate-forme.

Elle a plaisanté: “Est-ce le fameux? Non, je ne suis pas là-dessus, ce serait assez drôle cependant. Ils seraient comme, ‘Qui est ce f ** k?” ”

Pendant ce temps, Anne-Marie a récemment révélé qu’on lui avait dit de ne pas manger de fromage par un médium quand elle est allée pour une lecture de 30 minutes à Los Angeles.

S’ouvrant sur le présage de la laiterie, elle a expliqué: “Je suis allée voir une femme de reiki psychique à LA et elle vous dépose et vous dongle des choses.

“Elle joue de la musique et met ses mains sur vos chakras et tout.

“Elle a fait ça pendant une demi-heure et je me suis assise et elle a dit:” Anne-Marie, tout ce que j’ai vu était du fromage et ensuite un grand X, en disant ne mange pas “. Je me disais:” Merci. ? ”

Cependant, il s’avère que le médium – qui a aidé à inspirer l’auteur-compositeur pendant le reste du rituel – était proche de la marque parce que le chanteur est en fait végétalien.

Elle a ajouté: “Eh bien, je suis végétalienne, et je ne peux évidemment pas manger de fromage maintenant, mais il y a des jours où j’ai besoin de Philadelphie, et ça arrive, et puis j’ai mal au ventre.

“C’est le Seigneur Jésus-Christ qui me dit que je ne devrais pas manger de fromage, puis elle l’a confirmé, alors je l’ai complètement abandonné. Je ne le fais pas, je suis végétalien maintenant.”

