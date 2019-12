Annie et David ont présenté quelques vœux de Noël sur le thème des fiancés des 90 jours

Annie Suwan Toborowsky et David Toborowsky ont au début eu beaucoup de mal à faire fonctionner leur relation avec le fiancé de 90 jours de TLC. Les deux hommes se sont rencontrés pendant que David visitait le pays d'origine d'Annie, la Thaïlande, et ils ont rapidement décidé de demander un visa K-1 pour qu'Annie puisse rejoindre son fiancé aux États-Unis.

Mais les choses ne se sont pas bien passées au début. La différence d'âge majeure entre Annie et David, ainsi que la consommation excessive d'alcool de David et les difficultés financières du couple et les difficultés à trouver un logement convenable, ont provoqué des conflits dès le début de leur engagement.

Depuis lors, David et Annie sont devenus des favoris improbables des fans. Le couple est hilarant sur le spin-off 90 Day Fiancé: Pillow Talk, et ils offrent souvent des cris de fans payés via Cameo. Pendant les vacances, ils ont consolidé leur place comme l'un des couples les plus aimés de la franchise Fiancé de 90 jours avec des salutations saisonnières sur le thème de TLC satiriques.

Annie Suwan Toborowsky | Annie Suwan Toborowsky via Instagram

Annie se moquait doucement des autres coéquipiers de Fiancé des 90 jours dans son message des Fêtes

Annie et David ont chacun partagé une photo romantique d'eux-mêmes sur Instagram juste avant les vacances. Annie a ajouté une légende mignonne qui faisait référence à quelques-unes de ses stars de 90 Day Fiancé et à leurs moments les plus mémorables de la série.

«Joyeux Noël à mes chers amis, fans et [famille]. 2020 mai ET et tous les extraterrestres et l'oncle Bo nous bénissent tous », a-t-elle écrit en référence à Mike Youngquist de 90 Day Fiancé Season 7, qui croit aux anciens extraterrestres plutôt qu'aux divinités et vit dans l'État de Washington rural avec son oncle Bo excentrique.

Annie a poursuivi: «Cette année s'est déroulée [trop] vite. Laissez tous les sentiments négatifs derrière en 2019 et mai 2020 apportera à chacun santé, bonheur et prospérité. »

"Que le Père Noël apporte à tout le monde des toilettes familiales Jihoon pour que nous puissions avoir un bon anal propre en 2020", a conclu la star de 90 Day Fiancé, faisant référence cette fois au mari de Deavan Clegg Jihoon Lee de 90 Day Fiancé: The Other Way et sa description d'un bidet. .

Les fans ne pouvaient pas en avoir assez de l'humour signature d'Annie

Annie est devenue l’une des vedettes du 90 Day Fiancé de TLC et de ses nombreuses retombées. Les fans l'aiment pour son ouverture d'esprit, son sens de l'humour torride et torride, ses blagues auto-dépréciantes et sa volonté de se moquer d'elle-même. Certains téléspectateurs fiancés de 90 jours ont même suggéré qu'Annie et David obtiennent leur propre spin-off ou mini-série.

"C'est tellement vrai … vous êtes fantastiques sur les oreillers", a écrit un fan sous les salutations de vacances d'Annie sur Instagram. "Quand Annie rit … cela seul me fait craquer."

Un autre utilisateur d'Instagram a déclaré: «Meilleur. vœux. déjà. Bonnes vacances à vous et à @toborowsky_david. Dans l'attente de votre commentaire hilarant sur TLC cette année! "" Vous devriez être un comédien, vous êtes vraiment drôle ", a convenu un autre commentateur.

David a fait ses propres blagues de bonne humeur aux frais des membres de la distribution de '90 Day Fiancé'

David et Annie ont également récemment fait une apparition dans une vidéo de voeux de vacances avec certains des autres membres de la distribution de 90 Day Fiancé: Pillow Talk, comme Loren et Alexei Brovarnik, Dean Hashim et Tarik Myers, et Colt et Mère Debbie Johnson.

David, qui interagit fréquemment avec d'autres membres du casting de 90 Day Fiancé sur les réseaux sociaux, a ajouté sa propre légende amusante. "Nous souhaitons à tous un joyeux Hannukah et un joyeux Noël à tous", a-t-il écrit sur Instagram. "Nous espérons que tout le monde s'amuse et obtient tous les cadeaux qu'ils veulent, comme un dîner de steak, mais assurez-vous qu'il est coupé sur le biais."

Il a tagué la fidèle de 90 jours Fiancé Darcey Silva, qui a eu cette fameuse bagarre contre la coupe de steak avec son ex néerlandais Jesse Meester dans un épisode de 90 Day Fiancé: Before the 90 Days.