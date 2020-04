Annie révèle qu’elle et David ont reçu des menaces de pandémie de coronavirus

Les couples de 90 Day Fiance sont habitués à recevoir les critiques des fans. Ils s’inscrivent essentiellement quand ils vont sur le spectacle. Et cela ne s’arrête pas une fois leur saison terminée, surtout si les couples acceptent de faire des émissions dérivées. David et Annie Toborowsky ne sont pas étrangers à recevoir des commentaires blessants d’étrangers sur Internet. Mais depuis le début de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les deux ont connu un nouveau type de haine, la plupart dirigée contre Annie.

Annie Suwan de Fiancé 90 jours | Annie Suwan via Instagram annie_suwan_toborowsky

La relation de David et Annie

David et Annie sont apparus pour la première fois dans la saison 5 de 90 Day Fiance. Ils se sont rencontrés dans un bar karaoké alors que David vivait en Thaïlande. Ils avaient initialement un certain nombre de problèmes, le plus important étant les problèmes financiers de David. Mais ils ont traversé toutes ces choses et sont maintenant heureux d’être ensemble.

“Je n’étais pas au bon endroit en 2013 et Annie n’est évidemment que la meilleure chose de ma vie, la meilleure décision, et ensemble, nous sentons que nous pouvons affronter le monde”, a déclaré David à Entertainment Tonight. «Et nous voyageons et cuisinons pour les gens, nous faisons beaucoup. Nous sommes en bien meilleure forme. Ce n’est pas comme si nous étions riches dans tous les domaines de l’imagination, mais nous faisons beaucoup de choses différentes pour les revenus, que ce soit dans la restauration, dans les fêtes, j’enseigne toujours en ligne et je travaille pour une entreprise qui a des intérêts à l’étranger, donc nous avons fait tellement de choses. “

Commentaires durs

Les créateurs de 90 Day Fiance ont décidé de faire une émission dérivée, 90 Day Fiance: Self-Quarantined pour montrer comment les couples se débrouillent pendant la crise. Lors de leur segment sur un épisode récent, le couple a partagé des nouvelles troublantes.

“L’une des choses, sortir avec Annie lorsque nous quittons le condo, c’est parce que nous avons eu des messages menaçants et des messages très anti-asiatiques, je m’inquiète pour elle”, a déclaré David. «Nous vivons dans un monde en ce moment où les gens cherchent à exprimer leur colère envers les autres parce qu’ils ne sont pas satisfaits de ce qui se passe. Qui est content? Personne ne voulait être dans cette situation. C’est la façon dont nous y réagissons qui nous définira en tant que personnes. »

“Parfois, en sortant avec vous en ce moment, je ne me sens pas en sécurité”, lui a dit David.

“C’est pourquoi j’aime les marchés asiatiques, parce que tous les Asiatiques ici, personne ne se méprise”, a répondu Annie.

David a ensuite développé les problèmes dans une interview avec HollywoodLife.

“L’une des choses les plus difficiles est parce qu’Annie est manifestement asiatique, il y a eu beaucoup de haine envers les Asiatiques, les Américains d’origine asiatique et les Asiatiques”, a-t-il déclaré au média. «Pas seulement ici, mais partout. Annie a reçu un message direct très méchant et quelqu’un a posté sur mon post sur les réseaux sociaux un message haineux très raciste. »

Mais toutes leurs interactions n’ont pas été négatives. En fait, parfois, les fans sont tellement excités de les voir que David et Annie essaient maintenant de sortir séparément afin de décourager les gens de venir les voir en public.

“Nous sommes toujours ensemble”, a-t-il déclaré. “Parfois, je vais au magasin et je prends quelque chose au marché ordinaire, et Annie ne vient pas avec moi parce que quand nous sommes ensemble, les gens nous reconnaissent beaucoup. Ils oublient la distance sociale et veulent s’approcher de nous et prendre une photo et nous embrasser. Nous avons pris des photos avec des gens, mais ce sera un selfie de loin parce que nous aimons les fans de la série. »