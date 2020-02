Annonces du Super Bowl: Bill Murray recrée la Journée de la marmotte

2020-02-03 07:30:05

Bill Murray, la star de Groundhog Day, a recréé la comédie de 1993 pour l’annonce du Super Bowl de Jeep.

L’acteur de 69 ans a repris son rôle de Phil Connors dans la comédie classique de 1993 pour la grande publicité du constructeur automobile.

Dans le clip nostalgique, le personnage de Bill a de nouveau été pris dans une boucle temporelle vivant le même jour, mais il a remarqué que le Jeep Gladiator était “différent”.

Chaque fois qu’il revivait les mêmes 24 heures, Phil était vu dans une aventure différente avec un ami de la marmotte à fourrure alors que “ I Got You Babe ” de Sonny & Cher était très présent.

Pendant ce temps, Post Malone s’est associé à Bud Light pour promouvoir le seltzer à la mangue alors que son cerveau communiquait avec sa rate pour confirmer le goût – et qu’il s’agit en fait de seulement 100 calories – avec tout le monde impliqué arborant ses tatouages ​​faciaux emblématiques.

Chris Rock a également occupé le devant de la scène pour la toute première publicité sur Facebook du Super Bowl avec le comédien montré en train de lancer une fusée et de faire des pompes à une main, comme l’a insisté la société de médias sociaux: “Quoi que vous soyez, il y a un groupe pour vous.”

Une autre annonce a vu Jimmy Fallon essayer – et échouer – de se mesurer à John Cena dans le gymnase dans une promo pour la bière légère Michelob Ultra, avec l’apparition d’Usain Bolt et des stars du volley-ball Kerri Walsh et Brooke Sweat.

L’animatrice de talk-show Ellen DeGeneres et son épouse Portia De Rossie ont demandé “Qu’avons-nous fait avant Amazon?” dans une publicité imaginant l’assistant virtuel comme divers personnages à travers l’histoire.

Pour Doritos, Lil Nas X a affronté la légende du cinéma occidental Sam Elliott dans une bataille de danse sur “ Old Town Road ”, tandis que Pepsi a réuni H.E.R. et Missy Elliot pour un remake de “Paint It Black” des Rolling Stones.

Ailleurs, “ Rick & Morty ” s’est associé à Pringles, le développeur Web Squarespace a renvoyé Winona Ryder dans sa ville natale de Winona, Minnesota et McDonald’s a vu des personnes comme Kim Kardashian West et Whoopi Goldberg révéler leurs commandes préférées.

Mots clés: Bill Murray, Post Malone, Chris Rock, Jimmy Fallon, John Cena, Ellen DeGeneres, Lils Nas X, Sam Elliott

