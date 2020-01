Anthony Joshua ne laissera pas la renommée le changer

2020-01-24 16:30:06

Le boxeur champion du monde des poids lourds Anthony Joshua ne laissera jamais la renommée le changer et insiste sur le fait qu’il est aussi ancré dans la réalité que jamais.

Anthony Joshua ne laissera jamais la renommée le changer en tant que personne.

Le boxeur britannique de 30 ans pense que certaines célébrités et sportifs se coupent de leurs fans, mais il se souviendra toujours qu’il vient de modestes débuts, tout comme nombre de ses supporters.

S’exprimant sur le nouveau podcast ‘In The Duffle Bag’ de JD Sports, Anthony a déclaré: “Je pense que les gens célèbres agissent célèbres parce qu’ils ont peur d’interagir avec des gens qu’ils ne connaissent pas, la célébrité s’éloigne de la réalité, vous pensez que vous” re différent de la plupart des gens.

“La différence est que je n’ai pas peur des gens. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas vraiment passionné par la gloire.”

AJ – qui est deux fois champion du monde des poids lourds et médaillé d’or olympique – ne perdra jamais contact avec ses racines et il préfère rencontrer des gens normaux plutôt que des riches et des célèbres.

Le pugiliste – qui est né et a grandi à Watford, en Angleterre, de parents nigérians – a déclaré: “Je suis toujours des racines, je vais bientôt aller au Nigéria pour entrer en contact avec certaines personnes et ils se disent” Ah vous ‘dois rencontrer ce gouverneur’, et je me dis: ‘Non, emmène-moi au ghetto.’

“Une personne qui dirige une entreprise à un million de dollars n’a pas besoin d’inspiration de ma part, mais la personne qui essaie de sortir de sa situation qui a besoin de soutien peut avoir besoin d’inspiration.

“Quand je me connecte avec tous mes garçons et que nous parlons de l’endroit où nous avons grandi et que nous parlons tous de l’ancien temps qui était il y a seulement 10 ans, alors nous étions toujours connectés, toujours bien respectés, et c’est l’essentiel. Je me suis éloigné de ce qui est réel à mon avis. ”

AJ a également laissé entendre qu’il prévoyait de se lancer dans le monde des affaires une fois qu’il aura pris sa retraite de la boxe.

Il a dit: “Je dois me vendre et m’instruire ainsi que le jeu, j’ai une durée de vie … Je dois me construire et ma valeur avant d’arrêter la boxe et d’entrer dans ma prochaine vie, c’est pourquoi il est important d’être des affaires esprit en tant qu’individu parce que je suis ma propre marque à la minute.

“Je pensais que le monde des affaires est beaucoup plus difficile que de se battre, j’ai créé une grande équipe et je peux me concentrer à être la meilleure version du boxeur que j’essaie d’être en ce moment. J’ai traversé des moments difficiles; pas juste en boxe mais dans le monde des affaires … c’est dur. Mais maintenant je peux me concentrer uniquement sur ma boxe.

“J’ai tous ces hommes d’affaires qui ont fréquenté les meilleures écoles et universités du pays et je discute d’affaires avec eux et je lutte contre mon coin en tant que marque AJ, j’ai dû apprendre les subtilités de ce qu’est une entreprise l’homme est tout. ”

Mots clés: Anthony Joshua

