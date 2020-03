Anthony Mackie dit que c’est toujours un «honneur» de jouer à Falcon dans le MCU

À l’heure actuelle, la plupart des gens connaissent Anthony Mackie pour son rôle de Sam, également connu sous le nom de Falcon, qui sera finalement connu sous le nom de Captain America dans l’univers cinématographique Marvel. Cependant, il a un penchant particulier pour le jeu des soldats, comme en témoigne également un gagnant du meilleur film sur le combat dans la guerre du Golfe.

Ce serait The Hurt Locker, dans lequel Mackie a joué aux côtés de son collègue vétéran du MCU, Jeremy Renner, les deux apparaissant ensemble sur scène lorsque le film a remporté le premier prix aux Oscars en 2010. Avec le Falcon et le soldat d’hiver à venir rapidement, Mackie regarde en arrière.

Quelle était la vie d’Anthony Mackie avant le MCU?

Anthony Mackie | Portfolio Marilla Sicilia / Archivio Marilla Sicilia / Mondadori via .

Vanity Fair fait une série de vidéos où les acteurs reviennent sur les faits saillants de leur carrière, et la vidéo de Mackie commence avec 8 Mile, le véhicule vedette d’Eminem qui lui a valu un Oscar pour la chanson “Lose Yourself”. Mackie, ayant été formé à Julliard, est apparu dans une pièce vue par le directeur de casting de 8 Mile.

«Je dois traîner pour Eminem pendant trois mois. C’était incroyable. J’avais 21 ans », a-t-il dit en riant. “Tous ceux qui étaient à 8 Mile, ce sont toujours mes amis. Et c’était il y a 20 ans. »

Le Hurt Locker est arrivé quand Mackie avait été retenu pour un autre projet, et Hurt Locker allait continuer sans Mackie. Mais un autre acteur à qui on a proposé le rôle de Mackie a fini par le refuser, alors Mackie a eu le concert après tout, et il a dit: “La plus grande expérience de ma carrière a été ce mec qui a dit non.”

Puis, lorsque le film a remporté le prix du meilleur film, Mackie était tellement ravi qu’il a embrassé Tom Hanks, qui présentait le premier prix ce soir-là aux Oscars.

Que pense Anthony Mackie de Sam?

Depuis que Mackie a joué un vétéran, cela lui a fait un enchaînement naturel en jouant Sam Wilson dans Captain: America: Winter Soldier. Ce film a commencé avec Sam et Steve Rogers lors d’une course matinale à Washington DC, avec Steve passant à plusieurs reprises Sam, en disant “Sur votre gauche.” Cette ligne est devenue plus tard un rappel subtil dans Avengers: Fin de partie, lorsque Sam et d’autres héros soumis au snap de Thanos sont revenus pour rejoindre le combat.

Aussi naturel que Mackie semble dans ce film, il est allé dans le froid, en disant: «Je n’avais aucune expérience avec les bandes dessinées. Les bandes dessinées n’étaient pas mon truc. Mon frère avait des caisses et des caisses de bandes dessinées, et il me battait parce que je déchirais ses bandes dessinées. »

Il l’a compris assez tôt, et même s’il avait déjà remporté le prix du meilleur film, Mackie a déclaré: «Le Falcon a été mon Oscar. J’ai l’impression qu’il y a peu de récompenses qui peuvent justifier une carrière, un corpus de travail, la façon dont Marvel m’a confié ce personnage, pas seulement pour la communauté afro-américaine, mais la communauté des vétérans en général … Je suis très honoré jouer ce rôle. “

Que pensent les fans du fait que Mackie soit le nouveau Captain America?

Sur Reddit, les fans qui ont regardé la vidéo ont été frappés par l’authenticité de Mackie. Il a toujours aimé voir des gens sourire et rire. Il a parlé à tous les membres d’équipage. N’a PAS agi comme une célébrité. Je me suis juste comporté comme un être humain super travailleur et travailleur. »

Une telle personne semblerait être un Captain America idéal, et Steve Rogers le pensait certainement, remettant à Sam son bouclier dans Fin du jeu. Cependant, la prochaine série The Falcon and the Winter Soldier expliquera comment cela est plus facile à dire qu’à faire. Mais Mackie a la personne la plus importante de toutes dans son coin: son fils.

«C’est drôle, en tant que parent, tu fais tellement et tout ce que tu veux, c’est l’approbation de tes enfants. Comme personne d’autre n’a d’importance, je me fiche de ce que disent les autres sur Internet. Mon fils a dit que c’était cool, donc c’est cool », a-t-il dit.