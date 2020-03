Anthony Mackie dit que passer plus de temps avec chaque personnage rendra le spectacle «différent»

Passer du grand écran au streaming peut ne pas sembler être un monde de différence, mais c’est pour l’univers cinématographique Marvel. Falcon and the Winter Soldier sera le premier test pour passer d’un événement cinématographique unique à une série récurrente sur Disney +.

Ces différences sont beaucoup plus importantes que ce qu’elles apparaissent initialement. Seuls les acteurs l’ont remarqué facilement après le tournage de la série.

Anthony Mackie, en particulier, a remarqué le changement, chose à laquelle il n’est pas très habitué car il n’a jamais vraiment fait de télé épisodique. Étant donné que Falcon et le soldat d’hiver exécuteront une demi-douzaine d’épisodes, cela aidera à faire évoluer ces personnages au point de révélations majeures probables.

Le commentaire de Mackie à ce sujet prouve que regarder des émissions de Marvel sera une expérience unique pour trouver des traits de caractère jamais vus dans les films.

Les Avengers seront-ils plus intéressants dans un format sérialisé?

Beaucoup de fans de Marvel aiment Sam Wilson (Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan), mais les téléspectateurs n’ont pas eu la chance d’en savoir plus à leur sujet en raison des films fonctionnant à un rythme ultra-rapide. Même s’ils font partie des films Avenger depuis six ans, ils ont évidemment des personnalités plus complexes qu’ils n’en ont présentées.

Ces traits ne sont peut-être pas tout à fait similaires non plus, étant donné que six épisodes permettront aux téléspectateurs de passer beaucoup de temps à entrer dans la tête de ces personnages. Plus important encore, comme Mackie l’a dit lui-même récemment: «Lorsque vous faites partie d’une équipe, vous jouez votre rôle. Mais avec cela, vous pouvez vraiment voir qui sont les personnages dans leur vie entre les films. “

L’apprentissage de l’amitié entre Sam et Bucky devrait être perspicace car ces aspects n’ont jamais été abordés dans les films. Bien sûr, plus de choses seront complétées au fur et à mesure des débuts de Disney +, y compris WandaVision et Loki.

Cette amitié particulière entre Sam et Bucky pourrait être un peu tendue en raison des problèmes auxquels ils auraient à faire face dans un monde post-Endgame.

Les thèmes du racisme pourraient déchirer Sam Wilson et Bucky Barnes

Anthony Mackie | Vittorio Zunino Celotto / .

L’un des principaux thèmes apparents de Falcon et du soldat d’hiver sera Sam Wilson qui récupérera le titre de Captain America après l’avoir enlevé par le gouvernement américain. John Walker reprend ce rôle et c’est un homme blanc.

Les aspects de la course seront inévitables, bien que cela puisse s’étendre à l’amitié de longue date de Sam avec Bucky Barnes en tant que soldat d’hiver. Il peut même y avoir des conflits entre les deux, étant donné qu’ils aimeraient tous les deux être Captain America. Lorsque Steve Rogers a donné son bouclier à Sam / Falcon à la fin de Fin du jeu, cela vaut la peine de se demander si Bucky se sentait un peu envieux.

Pourrait-il y avoir des conflits entre les deux sur la bataille de qui remporte le titre de Captain America? Ce ne sera pas la seule chose à apprendre sur les personnages. Nul doute que tout le monde apprendra ce qu’il fait en coulisses et comment sa propre vie privée fait face au monde post-snap.

Tout cela utilisera un rythme différent de celui auquel les fans de Marvel Cinematic Universe sont habitués, donc les réactions des fans de Marvel méritent d’être examinées.

Les téléspectateurs de Marvel Cinematic Universe auront-ils la patience de gérer plusieurs épisodes?

Il y a peut-être des fans de Marvel Cinematic Universe qui se sentent impatients de devoir attendre chaque semaine (vendredi) pour un nouvel épisode. Après tout, ils ont l’habitude de voir des épopées de trois heures avec ces Avengers en une seule séance.

Une fois mis ensemble, Falcon et le soldat d’hiver peuvent finir par être une expérience dans la façon dont tout le monde réagit aux spectacles qui suivent, fonctionnant de la même manière. Nul doute que les réactions seront positives si peut-être des plaintes de ne pas avoir vidé tous les épisodes en même temps.

Si Disney + a jamais fait une telle chose, ne soyez pas surpris si les fans regarderaient les six heures en une journée comme leur propre film Marvel Cinematic Universe à coupe étendue.