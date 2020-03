Anthony Mackie ne sera pas le seul Captain America de la série Disney +

Sam Wilson d’Anthony Mackie sera le prochain Captain America après les événements de Avengers: Fin de partie dans la prochaine série Falcon and the Winter Soldier. Steve Rogers (Chris Evans) a passé le manteau à Sam dans les derniers instants du film, et l’histoire de cette transition occupera le devant de la scène dans la prochaine série Disney +. Mais Mackie ne sera pas le seul acteur à incarner le super-héros emblématique de la série.

Mackie confirme qu’il est le nouveau Captain America

Depuis que Steve a remis son bouclier à Sam dans Endgame, les fans se demandent ce qui va se passer ensuite avec le personnage de Mackie. L’acteur devrait jouer l’un des rôles principaux dans Falcon et le soldat d’hiver, et il semble qu’il fera ses grands débuts en tant que nouveau Captain America de la série.

Tout en faisant la promotion de la nouvelle saison d’Altered Carbon, Mackie

s’est ouvert sur ses réflexions sur le rôle d’un personnage populaire comme Cap. Selon

à Canoe,

Mackie a révélé qu’il était impatient de représenter tout le monde dans le

pays, quelle que soit sa race.

«À l’heure actuelle en Amérique, je pense que nous sommes ouverts d’esprit

à l’idée que mon visage nous représente, en tant que pays », a-t-il expliqué.

«Pour être Captain America, je veux que mon Captain America représente tout le monde.

Pas seulement un groupe spécifique de personnes. »

Mackie a également taquiné que les fans en apprendraient plus sur l’histoire de Sam, quelque chose que Marvel n’a vraiment pas eu la chance d’explorer dans l’univers cinématographique Marvel. Il n’a révélé aucun autre détail sur le spectacle, mais les fans sont convaincus que Sam ne sera pas le seul Captain America dans Falcon et le soldat d’hiver.

Y aura-t-il deux Captain Americas?

Plutôt que de permettre à Sam une transition facile en tant que nouveau Captain America, les fans théorisent que Marvel va lui rendre les choses difficiles au début. À cette fin, le spectacle présentera un autre personnage en compétition pour le bouclier de Cap.

Marvel n’a pas confirmé le Falcon et le soldat d’hiver

rumeurs, mais des sources affirment que Sam perdra le bouclier à John Walker, qui est

joué par Wyatt Russell dans la nouvelle série.

Quelques photos divulguées de l’ensemble montrent apparemment une autre personne portant le costume de Captain America. Il est difficile de dire ce qui se passe sur les photos, mais une nouvelle vidéo a fait surface qui montre les différents Captain America se battant aux côtés de ce qui semble être Bucky (Sebastian Stan).

Le tournage de Falcon et du soldat d’hiver est en finale

étapes. La série devrait être diffusée cet été, nous en entendrons probablement plus

sur le projet alors que nous nous rapprochons du premier épisode.

Le clip “Falcon et le soldat d’hiver” montre une casquette différente

La vidéo en question présente clairement une scène de combat entre

Captain America et un tas de fous. Cap combat facilement les hommes, bien que le

le contexte autour de la scène n’est pas clair.

Ce qui est intéressant à propos du clip Falcon et Winter Soldier – qui a été partagé sur les réseaux sociaux – c’est qu’il montre à quoi ressemble Bucky ouvrant une voiture blindée en arrière-plan. Une poignée d’otages sortent de la camionnette et Bucky les escorte rapidement en lieu sûr.

Nous ne savons pas si la scène présente une sorte de collaboration

entre Bucky et l’autre Cap, mais il semble vraiment qu’ils font équipe

vers le haut.

Si tel est le cas, alors l’amitié de Bucky avec Sam pourrait être

tendu sur le spectacle. Cela dit, il est possible que l’autre Cap soit également un

bon gars et que tous les trois travaillent ensemble.

À ce stade, il est trop tôt pour dire ce qui se passe réellement

sur. Espérons que cela changera au cours des prochains mois.

Ce personnage reviendra dans ‘Falcon and the Winter Soldier

En plus de deux Captain Americas, Falcon et le soldat d’hiver verraient le retour de quelques personnages de Captain America: Civil War.

Une rumeur a récemment fait surface sur la façon dont Batroc the Leaper (Georges

St-Pierre) reviendra en force. Les rapports ont été alimentés après

St-Pierre a récemment déclaré à ses abonnés Instagram qu’il travaillait sur un nouveau

spectacle.

Le tournage de The Falcon and the Winter Soldier a commencé

à peu près au même moment, St-Pierre a fait l’annonce. Marvel, bien sûr, a

pas commenté les reportages entourant la prochaine série.

Les fans peuvent regarder Mackie prendre le manteau de Cap lors de la première de Falcon et le soldat d’hiver sur Disney + en août.