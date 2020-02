Anton Lesser: Ma mort dans Game of Thrones a été trop rapide

2020-02-12 17:00:06

La star de Game of Thrones, Anton Lesser, pense toujours que la mort de Qyburn a été “trop ​​rapide” lors de la finale de la saison.

Anton Lesser pense que sa mort dans “Game of Thrones” a été “trop ​​rapide”.

L’acteur de 67 ans a joué Qyburn tordu dans le spectacle fantastique de HBO et même si la série est maintenant terminée, il est toujours mécontent du décès de son personnage, qui l’a vu claquer sans cérémonie au sol par le cadavre de Gregor “ The Mountain ”. Clegane quand il a essayé d’arrêter un combat entre lui et son frère séparé Sandor «The Hound» Clegane.

Au lieu de cela, il souhaitait que Qyburn puisse avoir un dernier grand moment en tant que main de la reine Cersei.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait de sa mort dans une interview au journal Metro, Anton a répondu: “Non! C’était trop rapide. Je voulais un autre air, ma chérie, un autre discours.”

Anton a rejoint “ Game of Thrones ” dans la saison trois et était responsable de ramener “ The Mountain ” à la vie après un combat meurtrier avec Oberyn Martell.

Malgré son histoire horrible, Anton se sentait un peu perdu avec son rôle à suivre la reine.

Il a dit: “C’était tout bish-bosh. C’était un travail drôle. J’étais un peu un étranger. Ils avaient une grosse machine qui fonctionnait depuis des années et des années. Je passais quelques jours et disais: “Oui, votre grâce. Non, votre grâce.” Sur le plan artistique, ce n’était pas le plus satisfaisant, mais j’étais très, très honoré d’en faire partie.

“Comme pour toutes ces choses, je suis le gars qui entre et fait un peu. Ensuite, les gens disent:” Oh, tu étais super dans ce domaine. ” Mais ce à quoi ils se rapportent, c’est leur imagination, qu’ils imposent à quelqu’un qui est le plus souvent silencieux. Je fais beaucoup de jeux de rôle. Je suis un très bon rôdeur. ”

À sa grande joie, la star d’Endeavour est toujours reconnue pour son alter ego où qu’il aille.

Anton a ajouté: “Assez souvent au supermarché ou dans le train, je vois quelqu’un me regarder. Parfois, ils disent quelque chose, c’est vraiment sympa. Les gens peuvent être un peu méfiants. Ils pensent qu’ils vous dérangent mais j’aime vraiment quand les gens disent: “Nous avons aimé regarder ça.” “

Mots clés: Anton Lesser, Oberyn Martell

Retour au flux

.