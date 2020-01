Antonio Banderas «surpris» par la nomination aux Oscars

2020-01-13 23:30:04

Antonio Banderas a été “surpris” de se retrouver en nomination pour son tout premier Academy Award, après avoir été nommé l’un des acteurs pour Actor in a Leading Role.

L’acteur de 59 ans a été nominé pour l’Acteur dans un rôle principal pour son travail sur “ La douleur et la gloire ”, et a déclaré qu’il ne s’attendait pas à décrocher son tout premier clin d’œil aux Oscars lors de la prestigieuse cérémonie de remise des prix, qui prendra lieu le mois prochain.

S’exprimant lors d’une projection spéciale du film à Malaga, en Espagne, il a déclaré: “J’ai été surpris. Il y a cette période où les Oscars deviennent les grands prix dans le monde entier, non seulement américains, mais mondiaux. Il est logique que cela prenne du temps pour adapter, et voir quel est l’avenir de ces prix importants. Ce sera très intéressant s’il couvre réellement le monde entier. ”

Et dans une deuxième déclaration, Antonio a remercié l’Académie de le considérer comme l’un des acteurs en lice pour le gong.

Il a déclaré: “Je voudrais remercier l’Académie pour ma nomination au meilleur acteur pour mon travail dans” Pain and Glory “. C’est un honneur de partager la nomination avec mes collègues acteurs, ils ont fait un travail incroyable. Le bar est très haut et je suis très reconnaissant d’être en lice pour les Oscars. Je tiens à féliciter Pedro Almodóvar et l’équipe ‘Pain and Glory’ pour la nomination au Long métrage international pour le travail incroyable qu’ils ont fait. Je voudrais également remercier Sony Pictures Classic pour leur soutien et leurs efforts pour arriver ici. ”

La star affrontera Joaquin Phoenix (‘Joker’), Leonardo DiCaprio (‘Once Upon a Time in Hollywood’), Adam Driver (‘Marriage Story’) et Jonathan Pryce, (‘The Two Popes’) pour la récompense.

Les 92e Academy Awards – qui n’auront pas d’hôte pour la deuxième année consécutive – auront lieu au Dolby Theatre à Hollywood le 9 février.

Mots clés: Antonio Banderas

