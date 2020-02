2020-02-19 15:30:05

La star d’Emma, ​​Anya Taylor-Joy, n’a pas d’endroit où appeler à la maison en raison de son éducation nomade.

Anya Taylor-Joy n’a pas de domicile.

L’actrice de 23 ans est née aux États-Unis mais a été élevée en Argentine avant de déménager au Royaume-Uni à l’âge de six ans, elle a donc du mal à trouver un endroit pour l’appeler chez elle.

Lorsqu’on lui a demandé où elle considérait la maison, Anya a expliqué sur ‘Live with Kelly and Ryan’: “Je n’en ai pas vraiment en ce moment. C’est un peu déroutant. Je suis née aux États-Unis mais je suis ensuite allée directement en Argentine, où tous ma famille est – puis nous avons déménagé à Londres. ”

La star d’Emma ne possède pas non plus de maison et n’a pas eu la chance de partir à la recherche d’une propriété parce qu’elle était très occupée par sa carrière.

Elle a dit: “Et puis j’ai commencé à jouer et je n’ai pas arrêté de faire des films, donc je n’ai pas encore de maison mais j’y travaille.”

De plus, Anya n’a appris à parler l’anglais qu’à l’âge de huit ans car elle avait peur de devoir retourner en Argentine.

Elle a poursuivi: “Je n’ai appris l’anglais qu’à l’âge de huit ans parce que j’étais convaincue que si je ne parlais pas la langue en Angleterre, je devrais rentrer chez moi mais cela n’a pas fonctionné. Je n’avais pas d’amis, donc je devais apprendre la langue assez rapidement. ”

Anya a également parlé de son statut célèbre et a révélé que beaucoup de gens l’approchent pour lui dire qu’elle “ressemble à la fille de ‘The Witch’ mais aux cheveux noirs” sans se rendre compte avec qui ils parlent réellement.

Lorsqu’on lui a demandé pour quels rôles les fans la reconnaissaient, Anya a répondu: “Cela dépend vraiment parce que je change beaucoup de couleur de cheveux. Pendant quelques années, j’ai pu m’en tirer avec:” Oh, tu ressembles à la fille de “The Witch” mais aux cheveux noirs “, ou” Vous ressemblez à la fille de “Split” mais aux cheveux blonds. ” ”

Anya est heureuse de passer incognito et ne prend pas la peine de dire aux gens qu’ils parlent vraiment à la star de ces deux films d’horreur.

Lorsqu’on lui a demandé si elle les corrigeait, elle a répondu: “Non, je suis généralement avec ma famille en train de manger des glaces et je me dis:” Ouais, je reçois ça tout le temps. “”

Mots clés: Anya Taylor-Joy

