Aperçu de KUWTK: Kourtney Kardashian discute des conséquences d’une bagarre physique avec Kim

Kourtney Kardashian peut avoir juste atteint son point de rupture.

Dans un extrait du nouvel épisode de dimanche de “L’incroyable famille Kardashian,” la fondatrice de Poosh se retrouve au lendemain de le combat physique avec sa soeur Kim, lequel a commencé après le créateur de SKIMS critiqué L’éthique de travail de Kourtney.

“Pensez-vous que je veux entrer dans cet environnement négatif avec vous tous les jours?” Kourtney crie à travers ses larmes. “Genre, c’est de la torture.”

“Mais comment est-on arrivé à ça? Je pensais que nous parlions de Kendall”, confus un Khloe demande.

Alors que la fondatrice de Good American demande des éclaircissements, Kourt déchire ses sœurs. “Oh mon dieu. Nous avons avancé. Nous avons terminé!” elle dit. “Parce que chaque jour, c’est votre attitude f-king et votre attitude f-king! Chaque jour.”

Kourtney dit à Khloe que les deux vont “complètement bien” quand ils ne tournent pas, mais Kim intervient, “En fait, tu devrais y aller!”

“Je ne veux pas être près de ton gros cul, ok? Non,” crie Kourtney en retour. Commençant à s’éloigner, elle ajoute: “Je suis coincée dans ce piège f-king!”

Dans un confessionnal, la mère de trois enfants parle de ses sentiments négatifs dans la série de téléréalité, affirmant qu’elle sent que ses sœurs la “critiquent”.

“Je ne comprends pas pourquoi il y a tout ce jugement sur la façon dont chacun veut vivre sa vie”, explique-t-elle. “Nous devons être acceptés pour ce que nous voulons chacun faire et ce n’est pas un environnement positif pour moi, je veux être dans l’environnement tous les jours quand j’ai l’impression qu’ils sont si critiques envers moi.”

“Je pense que je viens d’atteindre mon point de ne plus pouvoir le tolérer”, ajoute Kourtney.

Pendant ce temps, Kendall et Khloe discute avec Kim de leur confusion quant à la raison pour laquelle Kourtney est si en colère.

“Je pense que Kim et moi sommes vraiment surpris de voir à quel point les choses ont dégénéré si rapidement”, confie Khloe dans un confessionnal. “Nous ne savons pas d’où tout cela vient. Nous savons qu’il y a eu des frictions récemment, mais je pense qu’aucun d’entre nous ne savait que c’était si mauvais et si lourd. C’est vraiment surprenant que cela soit allé aussi loin.”

“Keeping Up with the Kardashians” est diffusé jeudi soir à 20 heures. ET sur E!

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Paris Fashion Week

.

Kim et Kourtney Kardashian Rock de la tête aux pieds en latex à la Fashion Week de Paris