Aperçu de KUWTK: Regardez Kim et Kourtney Kardashian s’engager dans une bagarre physique totale

Dans un clip sauvage devenu viral sur Twitter depuis, Kourtney Kardashian et Kim s’engager dans ce qui semble être une bagarre à fond.

Le “supertease” pour la prochaine saison de “L’incroyable famille Kardashian,” publié mardi, promet un combat entre frères et sœurs pas comme les autres – ce qui a fait de Kourtney un sujet tendance sur les réseaux sociaux.

«Je vais te f-k up, vous littéralement f-kng c-t», crie Kourtney à Kim avant de lui jeter une eau en boîte.

La fondatrice de KKW et sa sœur commencent alors à se battre, Kim tentant de frapper et de donner des coups de pied à Kourtney. À la fois, Khloe kardashian essaie de les briser.

“Arrêtez vous deux!” dit-elle à ses sœurs.

Alors que le combat se dirige vers le mur, Kourtney semble alors gifler Kim en plein visage.

«Sortez le f-k d’ici», dit Kim. “Je ne veux même pas voir ton visage f-king.”

“Je fais sortir le f-k”, crie Kourtney. “Je ne veux pas être près de ton gros cul.”

Le clip entier est raconté par Khloe, qui est habillée comme sa maman, Kris Jenner.

En lisant le «Grand livre des contes de Kardashian-Jenner», dit Khloe dans la voix off, «Il était une fois une reine puissante qui a donné naissance à cinq princesses, chacune avec ses propres dons et passions, de la santé à la beauté à l’humour. “

Elle poursuit: “Mais à mesure que leur royaume se renforçait, les fardeaux qui l’accompagnaient le devenaient aussi. Oh, vous voulez savoir ce qui se passe? Eh bien, chéri, tu dois rester à l’écoute.”

L’aperçu sauvage taquine également Kylie et Kendall’s Collaboration avec Kylie Cosmetics, Khloe découvre son meilleur ami Malika Haqq’s grossesse, et plus encore.

Regardez tout cela descendre dans le clip ci-dessus.

“Keeping Up with the Kardashians” est diffusé le jeudi 26 mars à 20 h. ET sur E!

