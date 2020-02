Aperçu de la côte de Jersey: les invités du mariage d’Angelina huent ses co-stars

La bande-annonce nouvellement publiée pour “Côte du New Jersey: vacances en famille” nous donne un aperçu de Angelina Pivarnick Mariage de novembre, qui était magnifique et sans drame jusqu’à ce que quelques-unes de ses demoiselles d’honneur à l’écoute la fassent rôtir dans leurs discours.

Dans l’aperçu de 30 secondes ci-dessous, MTV a capturé la débauche qui était la soirée entre célibataires de la future mariée ainsi que ses noces et sa réception exagérées. Elle et maintenant mari Chris Langeira a fait le noeud à East Brunswick, New Jersey, au Park Château Estate & Gardens.

Mais dans le clip, on voit les invités du mariage d’Angelina huer Nicole “Snooki” Polizzi, Jenni “JWoww” Farley et Deena Cortese après les trois dire quelques mots dans le micro, qui TooFab a été informé inclus en plaisantant se référant à la mariée comme “la décharge de notre île” et “le sac poubelle à notre maison.”

On nous a dit qu’Angelina “était bouleversée et a pris d’assaut” et après l’incident, ce que l’aperçu montre également. “Le mariage – je n’ai jamais rien vu de tel”, dit Pauly D dans un confessionnal ultérieur.

Bien que les téléspectateurs devront attendre pour voir cela se dérouler lors de la première de la nouvelle saison le 27 février, les conséquences du drame de mariage sont toujours très vivantes – vous savez donc que cela a dû être mauvais.

“Vous verrez dans l’émission, vous savez, avec le mariage et tout. Nous nous sommes excusés,” Snooki nous a dit chaque semaine la semaine dernière. “Évidemment, nous n’étions pas malveillants à ce sujet. C’était juste, vous savez, que nous essayions d’être drôles pour la série et, en général, comme ça.”

“Nous nous sommes excusés. Elle n’a jamais répondu”, a-t-elle ajouté. “Alors, tu sais, c’est un peu là où nous allons.”

“Jersey Shore: vacances en famille” revient à MTV le 27 février à 20 h.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Hollywood Mini-Mes

Snooki fait référence à l’arrestation avec une nouvelle photo de sa fille Giovanna