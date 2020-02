Aperçu de la côte de Jersey: Twooks ivres de Snooki sur une poubelle dans un club de striptease

Rien ne crie JERZDAY comme un apparemment perdu Nicole “Snooki” Polizzi twerk sur une poubelle au milieu d’un club de strip.

Alors, JOYEUX JOYEUX!

In TooFab offre un aperçu exclusif de la première de la saison de ce soir “Côte du New Jersey: vacances en famille” Nicole, Deena Cortese, Angelina Pivarnick, Pauly D et Vinny Guadagnino dirigez-vous vers un club de strip-tease pour vous amuser, mais certains membres du clan s’amusent déjà au moment de leur arrivée.

Après avoir arrosé les danseurs de billets (la pauvre Deena ne pouvait pas vraiment maîtriser l’art), Snooki a décidé de monter sur scène et de travailler le poteau elle-même. Elle faisait son célèbre balancement ivre alors qu’elle roulait sur la plate-forme circulaire et enroulait ses bras et ses jambes autour du poteau, organisant un spectacle pour personne sauf ses co-stars et les employés de l’établissement.

“Excusez-moi, mademoiselle? Depuis combien de temps travaillez-vous ici?” Lui a demandé Pauly. “Pardon?!” cria-t-elle en retour.

À un moment donné, Snooks a décidé de twerk sur une poubelle, car comme Vinny l’a souligné, “Ce n’est qu’à Jersey que vous twerk sur des poubelles dans un club de strip-tease.” Cependant, nous sommes presque sûrs que ce n’est qu’une chose Snooki.

Pendant ce temps, Jenni “JWoww” Farley et Ronnie Ortiz-Magro étaient dans un taxi en route pour rencontrer le groupe.

“J’ai tellement peur de savoir ce qu’ils font en ce moment”, a déclaré Jenni à Ron, avant d’annoncer qu’elle “ne traiterait pas” avec Nicole plus tard. “Tout le monde verrouille vos portes!”

La nouvelle saison de “Jersey Shore: vacances en famille” sera présentée ce soir à 20 h. sur MTV.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Hollywood Mini-Mes

Snooki fait référence à l’arrestation avec une nouvelle photo de sa fille Giovanna