Aperçu KUWTK: Regardez Kim Kardashian se resserrer dans une tenue en latex moulante

Kim Kardashian est toujours prêt à privilégier la mode au confort, quel qu’en soit le prix.

Dans un extrait hilarant de la prochaine saison de “L’incroyable famille Kardashian,” la star de la réalité se serre dans une tenue tout en latex étanche à la peau pendant Paris Fashion Week 2020.

Kim, ainsi que son équipe de stylistes, ont du mal à mettre le vêtement sur son corps. “C’est collé à ma peau”, marmonne Kim, tout en jouant avec la haute couture, conçue par Balmain.

La sœur du fondateur de KKW, Kourtney Kardashian, qui était vêtu d’une version bordeaux de l’ensemble moulant, entre ensuite dans la chambre d’hôtel et crie: “Qui va à l’église en latex?”

“Nous faisons!” Kim plaisante en réponse.

Alors que Kim et son équipe continuent de la serrer dans la tenue en latex, Kourtney se demande ce qu’ils vont faire s’ils doivent aller aux toilettes.

“Je vais le tenir!” Kourtney dit et Kim souligne: “Tu vas devoir le tenir jusqu’à environ 2 heures.”

Malgré la lutte, la mère de quatre enfants réussit à enfiler les leggings en latex avec succès. “Oh mon dieu, je ne porterai jamais de préservatif!” Kim plaisante, ajoutant qu’elle a l’impression d’avoir “tiré un muscle” dans son épaule.

Après s’être hydratée, la fondatrice de SKIMS explique qu’il y a plus de morceaux de latex à mettre sur elle. “Attendez, les gars, maintenant j’ai besoin du manteau avec des gants. Je vais être complètement emballé!” dit-elle à son équipe alors que son look se rejoint enfin.

“Keeping Up with the Kardashians” en avant-première le jeudi 26 mars à 20 h. ET. un!

