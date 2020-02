Apparemment, Milo Ventimiglia a joué dans le clip de Priyanka Chopra et il y a beaucoup à déballer

Tout fan hardcore de This Is Us peut nommer presque tous les projets dans lesquels chacune des stars a participé. Mandy Moore a épaté A Walk to Remember. Sterling K. Brown impressionné dans The People v. O. J. Simpson: American Crime Story. Justin Hartley a mis à la vapeur l’ensemble de The Young and the Restless. Et Chrissy Metz terrifié dans American Horror Story.

Mais qu’en est-il du patriarche This Is Us, Milo Ventimiglia? Il s’avère que nous avons dormi pendant son rôle principal dans l’ancien clip de Miss World Priyanka Chopra. Voici un résumé de l’étrange rêve de fièvre.

Priyanka Chopra a eu une carrière musicale avant Nick Jonas

Milo Ventimiglia lors des arrivées pour la 25e cérémonie des Critics’s Choice Awards | David Crotty / Patrick McMullan via .

Alors que le monde se souvient bien de Priyanka Chopra[Jonas] depuis ses jours à Bollywood ou son crossover américain dans le monde de Quantico, Chopra a également eu une brève carrière pop en 2013. Oui, vraiment.

Entre 2013 et 2014, Chopra a sorti trois chansons avec un succès modéré dans les charts de danse américains et indiens. Son premier single EDM, “In My City”, met en vedette Will.i.am, membre des Black Eyed Peas, et a été la chanson thème de Thursday Night Football pendant une courte période.

Vient ensuite «Exotic», dans lequel Chopra s’associe à M. Worldwide, Pitbull. Dans une précédente interview avec Elle, Chopra a expliqué sa transition vers la musique.

«La musique était quelque chose que je connaissais avant même de venir dans le monde du spectacle. Mon père est chirurgien, mais il était sur scène et tout ça comme passe-temps, et je le faisais avec lui. J’ai donc grandi avec beaucoup de musique », a-t-elle déclaré.

«Je veux pouvoir tout faire. Et en tant que fille, nous sommes vraiment très doués pour le multitâche. “

Avec son troisième single, Chopra a invité Vintimille à jouer l’intérêt romantique de la vidéo, et de nombreux fans de This Is Us ne savaient pas que cela s’était produit en premier lieu.

Vintimille a joué dans le clip de Chopra comme son amour

Pour vraiment souligner la transition de Chopra vers la musique, elle a recruté Vintimille pour le tournage de son clip pour «Je ne peux pas vous faire aimer». La chanson est une reprise de l’original de 1991 de Bonnie Raitt de l’album Luck of the Draw, lauréat d’un Grammy Award, mais Chopra y a fait une retouche EDM.

«Je l’ai probablement découvert après qu’un garçon stupide m’ait brisé le cœur», a déclaré Chopra à Billboard à propos du single. Le chef d’Interscope, Jimmy Iovine, a joué une démo du morceau d’Esther Dean dans son bureau.

“Priyanka en est tombée amoureuse et a sauté dessus – c’est sa chanson préférée de tous les temps”, a expliqué Acharia Bath.

Quant à tordre la ballade à EDM, elle a un faible pour le genre.

«J’aime barboter dans différents genres de tout ce que je fais. Même les films que je fais. Vous savez, je fais de l’action, je fais de la comédie, je fais toutes sortes de drames. Donc je pense que mon album est aussi ça, donc EDM. J’adore EDM. “

“La vidéo a été définitivement inspirée par l’acteur en moi”, a-t-elle ajouté à propos du concept vidéo. Sa partie préférée, a-t-elle révélé, était de jeter de la poudre violette sur le visage de Vintimille. Elle n’aimait pas être jetée dans une piscine à travers quatre prises différentes.

On ne sait pas pourquoi Chopra voulait Vintimille pour le rôle, mais vu sa beauté et son talent, c’est un choix évident. Cependant, la vidéo, a-t-elle ajouté, a un sens plus profond.

“Je ne veux pas que les filles ressentent cela juste parce qu’une relation prend fin – ce que la plupart des filles font parce que nous investissons tellement dans les relations – vous devez vous sentir détruit et comme la vie est finie parce que ce n’est vraiment pas le cas”, a-t-elle conclu avec Elle.

Y a-t-il eu des étincelles entre les deux après le tournage?

Dans une interview accordée à Access Hollywood en 2018, Vintimille a été confrontée aux anciennes séquences vidéo de Chopra et a demandé si les deux sentaient des étincelles sur le plateau.

«Tout est professionnel», a-t-il déclaré. “C’est comme si vous faisiez des moments magiques lorsque les caméras tournent et tout ça.”

Les coanimateurs ont hué à quoi Vintimille a ajouté: «c’est mon travail».

Maintenant que nous sommes tous sur la même page à propos de la carrière musicale de Chopra, nous nous attendons pleinement à un duo entre Chopra et son mari, Nick Jonas. Quant à Vintimille, les fans l’aiment de toutes les manières possibles – même dans des clips dont nous ignorions l’existence.