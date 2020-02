Apparition surprise d’Eminem aux Oscars

Dimanche (09.02.20), Eminem a donné une performance surprise de son hit oscarisé ‘Lose Yourself’ aux Oscars 2020.

Eminem a donné une performance surprise aux Oscars 2020 dimanche (09.02.20).

Le rappeur de 47 ans a stupéfait le public du Dolby Theatre de Los Angeles lorsqu’il est sorti pour une interprétation de son lauréat de l’Oscar de la meilleure chanson de 2003 “ Lose Yourself ” de son film “ 8 Mile ”.

L’apparition d’Eminem est survenue après un montage de certaines des chansons les plus emblématiques du cinéma et comment elles peuvent aider à élever les films dans lesquels ils sont présentés.

Plus tôt dans la soirée, Janelle Monae a donné le coup d’envoi de l’événement avec une performance de “ Une belle journée dans le quartier ” du film du même nom, rendant hommage à feu Fred Rogers.

À un moment donné, elle a chanté directement pour Tom Hanks, qui a interprété l’artiste des enfants bien-aimé dans le film, et après lui avoir donné son chapeau à porter, elle a pris son cardigan pour couronner une chanson originale dédiée aux nominés de l’année.

Elle a été brièvement rejointe par la star de “ Pose ” Billy Porter pendant le segment, et a terminé avec un coup sur le manque de nominations féminines pour la mise en scène et la reconnaissance des acteurs noirs.

Elle a déclaré: “Nous célébrons toutes les femmes qui ont réalisé des films phénoménaux … Joyeux Mois de l’histoire des Noirs.”

Idina Menzel a été rejointe pour sa performance de “Into the Unknown” de “Frozen 2” par neuf des autres actrices qui ont interprété la reine Elsa à travers le monde.

Elle a commencé aux côtés de la chanteuse norvégienne Aurora, qui figure également sur la piste, avant d’être rejointe par ses collègues Elsas Maria Lucia Heiberg Rosenberg, Willemijn Verkaik, Takako Matsu, Carmen Garcia Saenz, Lisa Stokke, Kasia Łaska, Anna Buturlina, Gisela et Gam Wichayanee.

L’actrice Chrissy Metz de “ This Is Us ” a joué pour la première fois lors de la cérémonie, impressionnant le public avec une interprétation puissante de “ I’m Standing With You ” de son film “ Breakthrough ”.

Cynthia Erivo a été rejointe par une chorale de gospel lorsqu’elle est montée sur scène pour chanter «Stand Up» de son film «Harriet».

Randy Newman était assis à un piano Steinway sur un ensemble de faux nuages ​​avec un fond de ciel bleu pour une interprétation joyeuse de sa 13e chanson nominée aux Oscars, “ Je ne peux pas vous laisser vous jeter vous-même ” de Toy Story 4.

Sir Elton John a été le dernier finaliste de la meilleure chanson à se produire lors de l’événement, avec ‘I’m Gonna Love Me Again’ de ‘Rocketman’, qui a remporté le prix.

La chanteuse de 72 ans s’est produite assise sur un piano à queue rouge, vêtue d’un costume violet vif avec une chemise rose, devant un ensemble coloré et une paire géante de lunettes à monture étoilée.

.