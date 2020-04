Appel à Barack Obama pour prononcer une «allocution de lancement nationale» pour les personnes âgées virale

Un étudiant a déclenché un mouvement viral avec une nouvelle idée qui a attiré l’attention d’anciens Le président Barack Obama. “Dans une période sans précédent, cela nous apporterait un grand réconfort d’entendre votre voix”, écrit-il sur Twitter. “Nous vous demandons d’envisager de prononcer un discours d’ouverture national devant la promotion de 2020.”

L’étudiant, qui est lui-même un aîné et qui s’appelle Lincoln sur Twitter, a également aidé à diffuser le hashtag # ObamaCommencement2020, qui est rapidement devenu viral mardi soir et a continué de suivre le Top 5 toute la journée de mercredi.

Quand quelqu’un a suggéré que ce serait une bonne chose parce que cela bouleverserait Président Trump, Lincoln n’a pas tardé à fermer l’angle partisan. “Ce n’est pas à propos de ça”, dit-il a répondu. “Il s’agit de quelqu’un qui parle au nom de ma génération. Comme Barack Obama a été le premier président dont je me souvienne. La classe se moque des élections, en regardant son inauguration à l’école. C’est de cela qu’il s’agit. Entendre à nouveau cette voix d’espoir.”

Le tweet original de Lincoln a été retweeté plus de 30 000 fois et aimé plus de 150 000 fois. À mesure que le message se répandait, beaucoup ont commencé à demander à sa femme Michelle Obama de se joindre à lui pour prononcer le discours à tous les aînés qui manqueraient un diplôme traditionnel et un discours de commencement, en raison des restrictions de séjour à la maison au milieu du nouveau coronavirus. pandémie.

Salut @BarackObama! Comme la plupart des aînés des écoles secondaires et des collèges, je suis attristé par la perte des événements marquants, du bal de promo et de la remise des diplômes. Dans un temps sans précédent, cela nous apporterait un grand confort d’entendre votre voix. Nous vous demandons d’envisager de prononcer un discours national d’ouverture à la promotion 2020.

– Lincoln (@lincolnjackd) 15 avril 2020

Mercredi soir, son message avait même attiré l’attention d’Obama lui-même, ou du moins de son peuple. Une source pour son camp raconte Personnes que les Obamas sont flattés par la suggestion, mais n’ont pas encore de réponse.

Notamment, ce n’est pas un non.

– Lincoln (@lincolnjackd) 15 avril 2020

Les deux Obamas ont prononcé de nombreux discours, et même de nombreux discours d’ouverture en leur temps. Il est vrai qu’il s’agit d’une situation sans précédent qui prive toute une classe du rite de passage de la remise des diplômes, sans parler des derniers mois de leur année scolaire.

Et Lincoln a raison de dire que pour la plupart de ces étudiants, Obama a été le président avec lequel ils ont grandi. Il est entré en fonction alors qu’ils étaient à l’école primaire sur un message d’espoir. Et n’est-ce pas un discours de commencement à cette époque?

Vous pouvez consulter un peu de l’enthousiasme croissant pour l’idée de Lincoln dans les tweets ci-dessous:

Paging @BarackObama, vous êtes cordialement invité à prononcer un discours d’ouverture national à la promotion 2020.

S’il vous plaît, oh s’il vous plaît?! # ObamaCommencement2020 # ObamaCommencement2020 # ObamaCommencement2020 # ObamaCommencement2020 # ObamaCommencement2020 # ObamaCommencement2020 pic.twitter.com/gV8fTUVje1

– Elroy Hammons (@elueroy) 15 avril 2020

Oui!!! Le fils de mon ami @ Caissie a la meilleure idée! @BarackObama, pensez à donner de l’inspiration aux seniors diplômés comme vous seul pouvez! # ObamaCommencement2020 https://t.co/Be3ZY4E296

– Philipps occupés (@BusyPhilipps) 15 avril 2020

Je pense qu’un # ObamaCommencement2020 est ce dont nous avons TOUS besoin le mois prochain.

Qu’en est-il @BarackObama? https://t.co/rHUKepvfOY pic.twitter.com/aJxaxDL8kO

– Rachel “The Doc” Bitecofer 📈🔭🍌 (@RachelBitecofer) 15 avril 2020

Si @BarackObama a prononcé un discours d’ouverture à tous les seniors diplômés du lycée / collège, ce serait l’événement de diffusion en direct le plus regardé de l’histoire.

Whaddaya dit M. le président?

# ObamaCommencement2020

– Bill Madden (@maddenifico) 15 avril 2020

Quelle bonne idée!! # ObamaCommencement2020 pic.twitter.com/LQCCSfXbQ4

– Mystery Solvent (@MysterySolvent) 15 avril 2020

J’adore l’idée d’un discours # ObamaCommencement2020. Honnêtement, je veux juste qu’il fasse un discours hebdomadaire. Je sais que ce n’est plus votre travail mais pourriez-vous venir nous voir. Tu nous manques. https://t.co/1dlyo6yB43

– Kenya Bradshaw (@KenyaBradshaw) 15 avril 2020

# ObamaCommencement2020 Disons que cela devait arriver. Je veux aussi voir Michelle Obama. J’adore Michelle! pic.twitter.com/8wTZkRbl6l

– kaVonna (@vonna_ka) 15 avril 2020

Le fait qu’Obama fasse un discours d’ouverture aux classes de lycée / collège de 2020 serait incroyable! Ma fille cherche maintenant à obtenir son diplôme sans emploi et à vivre avec maman et papa 😢. J’adorerais qu’il parle d’espoir pour l’avenir et de décence. # ObamaCommencement2020 https://t.co/yEXb7fpQH4

– SGoodyTX 🤘🛹🥁 (@ sjgoody1) 15 avril 2020

C’est une idée brillante ! En l’absence totale de leadership, sa voix et sa sagesse peuvent inspirer notre future génération de dirigeants. La sienne serait l’une des voix les plus rassurantes d’une époque qui appelle désespérément une main ferme au volant. # Obamacommencement2020

– Niveau de menace Midnight Shyamalan (@ abhi23391) 15 avril 2020

En tant que thérapeute en santé mentale qui travaille avec plusieurs aînés du secondaire, je pense que ce serait une guérison, une source d’inspiration et une élévation au moment où ils en ont le plus besoin. Veuillez considérer, @BarackObama ❤ Ils sont notre avenir! #ILoveGenZ # ObamaCommencement2020 https://t.co/bNQ9wNh8Cb

– rebecca (@rkdsens) 16 avril 2020

Tellement fier de mes enfants, @lincolnjackd & son grand frère @eli_debenham pour avoir commencé ce tweet et avoir obtenu la tendance # ObamaCommencement2020. Merci à tous ceux qui ont partagé. Même si cela ne se produit pas, je sais que votre soutien signifie beaucoup pour la classe de 2020. pic.twitter.com/8m8eJJpsfn

– 🗽 Caissie “Assez peur, vous?” St.Onge (@Caissie) 15 avril 2020

Contrairement à beaucoup d’étudiants cette année, j’ai pu assister à mon diplôme d’études secondaires. Je pense que ce serait une idée incroyable car tant d’étudiants vont manquer une étape importante. # ObamaCommencement2020 https://t.co/cBefm4fFam

– La Duchesse (@BadGirlBabyJ) 16 avril 2020

Lorsque @BarackObama parle, la pression artérielle collective de notre nation baisse de 40 points.

C’est comme une méditation pour les masses.

Madame la Première Dame @MichelleObama, pouvez-vous s’il vous plaît parler à votre homme?

Ce n’est pas comme s’il allait rater des matchs de basket-ball. # ObamaCommencement2020 https://t.co/P9vd9ZqVlv

– Bill Madden (@maddenifico) 15 avril 2020

L’idée # ObamaCommencement2020 m’a fait sourire ce matin. Pour beaucoup de ces enfants, je parie que la première fois qu’ils ont entendu un président parler était le «discours aux étudiants» d’Obama (il y a environ 12 ans). Ajustement pour serre-livres avec une adresse de début. https://t.co/uJ0BqDmiHm

– Ensoleillé (est reporté indéfiniment) (@ Samples212) 15 avril 2020

@BarackObama Président Obama, les enfants de ce pays ont vu à quel point vous vous souciez d’eux et de leur avenir. Mon fils, étudiant en deuxième année d’université, est vraiment aux prises avec la situation. Veuillez considérer un message pour les encourager. Signé, maman # ObamaCommencement2020

– Eileen Kane (@ Ekane98) 15 avril 2020

Oh Président @BarackObama, veuillez ne pas honorer cette demande. Notre nation souffre, vous êtes une lumière dans cette sombre obscurité. Veuillez donner un # ObamaCommencement2020 à tous ceux qui obtiennent leur diplôme et à nous tous qui nous souvenons d’une époque plus douce où le leadership américain était assuré. MERCI! https://t.co/Y7PrWx6XiB

– Ariaa Jaeger (@AriaaJaeger) 15 avril 2020

# ObamaCommencement2020 en tant que flux en direct doit se produire. @BarackObama est une voix ou une raison, l’éloquence, le calme et l’ESPOIR.

– JoJo (@thecorgichaser) 16 avril 2020

