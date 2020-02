Apple ne laissera pas les méchants avoir des téléphones portables dans les films, déclare Rian Johnson

Le réalisateur Rian Johnson vient de laisser un indice massif pour la prochaine fois que vous regarderez un mystère de meurtre.

Dans une nouvelle interview vidéo pour Vanity Fair, qui aurait pu simplement être intitulé “Spoiler Alert”, le directeur du mystère meurtrier “Knives Out” a révélé qu’Apple se donne beaucoup de mal pour gérer l’image de son iPhone, même en contrôlant le type de personnage qui peut être vu en utilisant un.

“Apple – ils vous permettent d’utiliser des iPhones dans les films mais – et c’est très important si vous regardez un film mystère – les méchants ne peuvent pas avoir d’iPhones devant la caméra”, a-t-il expliqué.

Johnson craignait d’abord de divulguer le secret, car il a dit que cela le “viserait” sur le prochain mystère qu’il devait révéler. Il a également concédé que la nouvelle déclencherait une réaction brutale de ses pairs hollywoodiens.

“Chaque cinéaste qui a un méchant dans son film qui est censé être un secret veut me tuer en ce moment”, a-t-il ajouté avec un rire – un rire nerveux.

Apple a des directives strictes pour l’utilisation des marques déposées et des droits d’auteur Apple dans le cinéma et la télévision. Leurs produits ne devraient être représentés que «sous le meilleur jour, d’une manière ou d’un contexte qui se répercutent favorablement sur les produits Apple et sur Apple Inc», selon MacRumors.

Mais cela ne semble pas être une astuce récente pour Apple. En 2002, Filaire a souligné que les bons sur “24” utilisent tous des Mac et que les méchants ne font leur sale boulot que sur les PC Windows.

Le contrôle du placement de produit n’est certainement pas nouveau non plus, car Coca Cola est même allé jusqu’à acheter son propre studio, achetant Columbia Pictures en 1982, quelques mois avant le lancement de sa dernière offre, Diet Coke.

Et l’idée d’incorporer des produits de consommation au film remonte à 1931, lorsque le “M” de Fritz Lang avait un plan de 30 secondes qui traînait sur une bannière pour Wrigley Gum, selon Vautour.

Pendant ce temps, Rian travaille actuellement sur une suite de “Knives Out”. C’est peut-être une préquelle maintenant – avant que les téléphones portables n’existent.

