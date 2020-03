Après le coronavirus, les cinémas en Chine se tournent vers «Avengers», «Avatar» pour ramener le public

Alors que la pandémie de coronavirus commençait à balayer le monde, les autorités et les élus ont conseillé aux citoyens d’éviter les grands groupes. Si peu à peu, les entreprises ont commencé – du moins temporairement – à fermer. L’auto-quarantaine et l’éloignement social sont devenus les nouveaux termes à la mode. Et le monde a essentiellement interrompu ses activités comme d’habitude.

Bien sûr, cette approche s’est étendue à l’industrie du divertissement. Après tout, l’entreprise tourne autour de la satisfaction d’un public de masse. Les tournées de concerts, les festivals de films, etc. ont commencé à être repoussés ou annulés. Puis, alors que les studios poussaient un film attendu après un autre, les cinémas eux-mêmes ont fermé leurs portes.

Maintenant que le coronavirus recule en Chine, le pays se prépare à rouvrir ses théâtres avec un plan très spécifique pour augmenter la fréquentation.

Affichage du chapiteau «Avengers: Age Of Ultron» | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

La Chine rééditera certains succès à la réouverture des cinémas

Aux États-Unis, les principales chaînes de cinémas AMC Theatres et Regal Cinemas n’ont fermé tous leurs sites qu’à la mi-mars 2020. Il est donc encore tôt pour le coronavirus au niveau national. Mais la Chine a commencé à montrer des signes de l’épidémie en décembre 2019. La nation a donc des mois d’avance sur le côté américain de la pandémie.

L’épidémie de coronavirus étant largement contenue, la Chine tente maintenant de relancer son industrie cinématographique. Selon The Hollywood Reporter, le pays cherche à rouvrir entre 600 et 700 salles de cinéma. Et il s’appuie sur l’une des plus grandes séries de films de l’histoire, l’univers cinématographique Marvel, pour aider à remettre les cinémas sur pied.

Mais les cinémas chinois ne diffusent pas l’intégralité du MCU de 23 films dans les salles. Ils se concentrent plutôt sur les gros frappeurs: les quatre films Avengers. Cela a tout son sens, car ce sont les films les plus rentables de Marvel au box-office mondial. Si le marché chinois espère inspirer le public à retourner dans les salles, Avengers: Fin de partie est un bon début.

Les films “Avengers” ne sont pas les seuls succès que la Chine rééditera

Les héros les plus puissants de la Terre ne seront pas les seuls à mener le retour (espérons-le) triomphal des salles de cinéma en Chine. Certains autres grands films de la fin des années 2000 et 2010 devraient également revenir. Il s’agirait notamment de l’avatar à succès de James Cameron en 2009 et d’une paire de films du réalisateur Christopher Nolan, Inception de 2010 et Interstellar de 2014.

Bien que tous les films ci-dessus soient des succès énormes, Avengers: Fin de partie et Avatar sont notamment toujours les deux plus grands films de tous les temps. Ils ont chacun gagné environ 2,8 milliards de dollars au box-office mondial. La réédition d’Avatar pourrait également aider à préparer le public aux prochaines suites de Cameron, dont la première devrait sortir en décembre 2021. Avec ce coup de pouce au box-office, Avatar pourrait même récupérer son titre de plus grande sortie mondiale jamais réalisée.

À ce stade, aucun des films ci-dessus n’a cependant confirmé de dates de sortie. Pourtant, ces foules pourraient faire beaucoup pour soulager les cinéphiles de leur retour au cinéma après une crise médicale aussi dévastatrice. Mais l’objectif est double, car la Chine doit courtiser les studios pour commercialiser et diffuser prochainement les films à venir dans le pays.

Quand les cinémas rouvriront-ils aux États-Unis?

Nous préférerions spéculer si les cinémas des États-Unis adopteront une approche similaire lorsque la pandémie de coronavirus sera sous contrôle. Cependant, avec les salles de cinéma nationales qui ont déjà du mal, la meilleure question est de savoir quand ou même si les choses reviendront un jour à la normale.

Ce congé sabbatique de plusieurs mois, qui a duré plusieurs mois, a déjà causé des dommages importants à l’industrie du divertissement. Mais les théâtres – en particulier les plus petits – sont peut-être les plus durement touchés. Nous ne pouvons qu’espérer qu’ils seront prêts pour que la foule revienne quand le moment sera venu.