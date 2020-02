Apryl Jones, star de «Love & Hip Hop Hollywood», a un nouvel emploi

Apryl Jones a été à l’origine de tonnes de réactions négatives en ce qui concerne sa relation avec sa co-star Love & Hip Hollywood et la compagne de son ancien petit ami. Son lovefest avec Fizz a causé des problèmes majeurs entre une relation déjà éloignée avec son ex.

Apryl Jones 2014 | David Livingston / .

Malgré le désordre, elle transforme les négatifs en positifs en puisant dans une autre de ses passions pour donner aux femmes défavorisées une grossesse plus sûre et plus saine.

Apryl Jones fournit des services médicaux

Jones a pris une pause dans le drame entourant sa relation avec Fizz et son bébé papa pour annoncer qu’elle fournissait des services médicaux aux femmes dans le besoin. Dans un article surprise, elle a indiqué qu’elle allait commencer à fournir des services aux femmes sous-assurées et non assurées – en particulier celles qui ont besoin d’une assistance médicale liée à leurs naissances imminentes.

Source: Instagram

«Je suis tellement excité de faire quelque chose que j’aime tant! Il y a tellement de gens qui, en particulier à Los Angeles, n’ont pas les soins / l’assurance appropriés que je veux aider », a-t-elle commencé dans un article. «Si vous avez besoin d’échographies pendant votre grossesse, veuillez contacter l’adresse e-mail de réservation dans ma biographie pour discuter de vos options avec moi. “Nous prenons tout le monde mais c’est mon objectif d’aider ceux qui sont défavorisés et ceux qui manquent d’assurance.”

Source: YouTube

Jones aidera les femmes à subir des échographies pendant leur grossesse, ainsi qu’à les aider à découvrir le sexe de leur bébé grâce à la technique des rayons X – et peut-être en aidant à partager les informations avec une partie révélatrice du genre.

Apryl Jones a un diplôme pour sauvegarder ses nouveaux services médicaux

Jones a elle-même deux enfants – une fille et un garçon avec son ex-chanteur de boys band, Omarion. Les téléspectateurs de Love & Hip Hop Hollywood ont vu Jones accoucher naturellement à la maison avec son premier fils, Megaa, qu’elle a eu avec l’aide d’une sage-femme lors d’un accouchement dans l’eau.

Source: Instagram

Dans la saison 1 de la série de téléréalité, Jones a expliqué que Omarion était né naturellement à la maison avec l’aide de sa grand-mère – ce que l’ancien couple a décidé d’aborder ensemble. Elle l’a fait une deuxième fois avec leur fille, A’mei.

Source: Instagram

En plus d’être mère elle-même, Jones est diplômée en sciences du radion. Selon un profil VH1 de la star de télé-réalité, Jones détient un baccalauréat dans le domaine et a travaillé au Northwestern Memorial Hospital de Chicago avant de déménager à Los Angeles pour poursuivre ses rêves de chanteuse.

Source: YouTube

Elle a parlé ouvertement dans le passé de travailler en radiologie jusqu’à ce qu’elle soit enceinte de 8 mois – ce qui signifie qu’elle travaillait dans le domaine médical pendant toute la première saison de l’émission – même après son déménagement à Los Angeles.

Après tout le drame entourant ses relations avec Fizz et Omarion, Jones a interviewé Nick Cannon et a fait de son mieux pour dissiper les idées fausses à son sujet.

Source: Instagram

«Aller au lycée, au collège, essayer de comprendre ce que je voulais faire et ce que je voulais devenir. Je voulais être médecin, je voulais être OGBYN », a-t-elle déclaré. «Mais j’ai réalisé que c’était trop d’école, je suis une personne créative, j’aime la musique, j’aime les arts. J’ai obtenu mon diplôme en science des rayonnements… Je suis allé à l’école, j’ai travaillé pendant deux ans dans l’un des meilleurs hôpitaux de Chicago, puis j’ai réalisé que ce n’était pas pour moi. J’ai fait mes bagages avec 5 000 $ et j’ai déménagé à Cali. »

C’est bon de voir que Jones utilise sa plateforme de télé-réalité pour redonner tout en mettant son expérience médicale au travail!