Ariana Grande, Amber Riley et plus

Les fans du film Disney sont déjà des fans qui veulent voir passer de Zero à Hero, en un rien de temps.

Un autre jour, un autre film d’animation Disney obtenant un remake en direct. Le film cette fois: la comédie musicale sous-estimée “Hercules” de 1997.

Bien que Disney n’ait pas commenté le rapport, DisInsider affirme que Mouse House abordera l’histoire du héros grec comme son prochain remake. Le film serait pour la sortie en salles et non pour Disney +.

Selon The Hollywood Reporter, Les réalisateurs de “Avengers: Endgame” Joe et Anthony Russo produisent, tandis que Dave Callaham – qui a écrit le prochain film de Marvel “Shang-Chi et la légende des dix anneaux” – est sur le point d’écrire le script. Le film serait “loin de la scène du casting” et on ne sait pas s’il s’agira d’une comédie musicale, “Mulan” ayant abandonné les chansons pour sa prochaine adaptation.

Alors que le rapport initial est devenu viral, il a rapidement gagné du terrain sur Twitter, où les fans ont commencé à rêver de jouer le rôle principal, ainsi que Megara, Philoctetes, Hades et, surtout, The Muses. Le chœur grec de cinq femmes a facilement quelques-unes des meilleures chansons de la bande originale, certains chanteurs puissants ayant tous leurs noms jetés pour décrocher les rôles.

L’un des noms les plus populaires était l’alun “Glee” Amber Riley, qui a jeté son propre chapeau dans le ring.

Bonjour, 👋🏾 @DisneyStudios, souviens-toi de moi! 😌 #AmberAsAMuse https://t.co/oSBsYXb40n – Amber Patrice Riley (@MsAmberPRiley) 30 avril 2020

Riley est récemment apparue sur ABC “The Disney Family Singalong”, où elle a chanté “Let It Go” de “Frozen” devant un écran vert dans sa propre maison. Ce fut l’une des performances exceptionnelles de la soirée.

Autres artistes qui continuent de se faire dénoncer pour The Muses: Lizzo, Beyoncé, Anika Noni Rose, Keke Palmer, Jennifer Hudson, Kelly Rowland et Janelle Monae.

Au cours de cette même spéciale Disney, Ariana Grande a absolument tué la chanson de Megara du film d’animation, interprétant les voix principales et enregistrant des vidéos séparées pour chacune des muses. Elle est actuellement le principal choix de Twitter pour jouer à Meg à l’écran. Anna Kendrick et Elizabeth gillies ont également fait leur apparition à quelques reprises sur les réseaux sociaux.

Découvrez plus de bavardages en ligne et de messages de réaction ci-dessous, comme Danny DeVito – qui a à l’origine exprimé Phil – Jonah Hill et Chris Hemsworth ont également été vérifiés en ligne.

Tout le monde se demande qui devrait être The Muses dans le Hercules en direct, mais le seul choix de casting qui m’intéresse est pic.twitter.com/75C8UlW2Ru – Savannah Hawkins (@redheadedsinger) 30 avril 2020

quelqu’un a dit que Jonah Hill et Michael Cera devraient jouer la douleur et la panique dans le nouveau film Hercules et je ne peux pas penser à un meilleur casting pic.twitter.com/S7eKgoP8B8 – benny (@mascbaby) 30 avril 2020

Tout le monde s’ils ne choisissent pas Amber Riley comme muse pour Hercules pic.twitter.com/Q4H5Nlegnc – Allison the Disney Diva (@ Daviesallison1A) 30 avril 2020

Casting en direct de My Hercules: Megara:

Ariana Grande Hercule:

Armie Hammer (ne peut penser à personne d’autre) Les muses:

Beyoncé, Amber Riley, Anika Noni Rose, Keke Palmer & Jennifer Hudson. Satyre:

Danny DeVito Jeune Hercule:

??? Enfers:

Jeff Goldblum / Benedict Cumberbatch pic.twitter.com/9jUz2qNtMp – Compte fan CJ ⎊ (@GivenchyBeystin) 30 avril 2020

Le film en direct #Hercules en est aux premiers stades de développement chez @Disney maintenant !!! Retweetez ceci si vous AVEZ BESOIN de #ArianaGrande pour jouer à Meg! pic.twitter.com/M1FUh6xVvh – Mike Adam (@MikeAdamOnAir) 30 avril 2020

Ok, écoutez-moi, Hercules live action parfaite cast: Ariana grande = Megara // Lucas Till & Chris Hemsworth = Hercules // Jim Carrey = Hades // The Rock = Zeus // Emily Blunt = Hera // Lizzo, Beyonce, Tinashe, Jennifer Hudson, Alicia Keys = les muses pic.twitter.com/fmEHxkgs7Q – 𝕻𝖎𝖊𝖗𝖗𝖊 (@Simbatard) 30 avril 2020

Dream Hercules en action réelle de Disney:

Hercules – Tom Holland

Meg – Ariana Grande

Hadès – Hugh Jackman

Zeus – Le Rocher

Phil – Danny DeVito

Muses – Lizzo, Jennifer Hudson, Normani, Megan Thee Stallion, SZA

Douleur et panique: Billy Eichner et Tituss Burgess pic.twitter.com/mK0ROuSi27 – Sam Stryker (@sbstryker) 30 avril 2020

Disney ne devrait pas faire une action en direct Hercules, ils devraient faire une histoire d’origine en direct basée sur les muses! Ils méritent leur propre film! – Kalen Allen (@TheKalenAllen) 30 avril 2020

