Ariana Grande aurait rompu avec son petit ami Mikey Foster – voici pourquoi

Selon de nouveaux rapports, Ariana Grande est de retour sur le marché. Après une relation présumée de plusieurs mois avec son collègue chanteur Mikey Foster, le crooner “God Is a Woman” aurait appelé le temps sur la romance. Mais pourquoi?

Ariana Grande sur le tapis rouge lors d’une remise de prix en 2016 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Qui est Mikey Foster et comment a-t-il rencontré Ariana Grande?

Foster est membre du duo pop Social House. Il est également un auteur-compositeur qui a travaillé avec divers artistes, de Jennifer Lopez à Lil Yachty.

Foster, 32 ans, a apparemment rencontré Grande vers 2015 quand il a travaillé sur son EP Christmas & Chill. Il a également participé à certains de ses plus grands succès tels que «Thank U, Next» et «7 Rings».

Finalement, leur relation de travail s’est développée en amitié. En hommage au 26e anniversaire de Grande en juin dernier, Foster a qualifié le chanteur de “l’une des personnes les plus incroyables que l’univers puisse offrir”. En réponse, Grande a commenté, “love u sooooooo much”, avec une série d’émoticônes.

Mikey Foster et Ariana Grande ont déclenché des rumeurs de romance en 2019

Les deux étaient liés de façon romantique en août 2019 lorsqu’ils ont sorti une vidéo torride pour la chanson de Grande “Boyfriend”. Plus tard, les artistes ont été vus se tenant la main à Chicago.

Certaines sources ont initialement minimisé l’apparente romance, mais le frère du chanteur, Frankie Grande, a laissé entendre en septembre 2019 qu’il avait eu un double rendez-vous avec le couple. Cependant, il a plus tard doublé et a insisté sur le fait que Grande était célibataire.

Les rumeurs continueraient cependant pendant des mois – jusqu’au 3 mars quand une source a déclaré à Us Weekly que Grande et Foster «ne sortaient plus ensemble».

La relation présumée de Grande avec Foster était sa première romance connue depuis sa séparation de Pete Davidson (de mai à octobre 2018). Davidson a récemment révélé un facteur important dans leur rupture, citant la mort soudaine et tragique, en septembre 2018, de l’ex Mac Miller de Grande, qu’elle a fréquenté de 2016 à 2018.

La chanteuse a également eu des romances avec le danseur Ricky Alvarez (2015 à 2016) et le rappeur Big Sean (2014 à 2015), entre autres.

La raison pour laquelle Ariana Grande s’est séparée de son petit ami, Mikey Foster

Peu de temps après l’annonce de la rupture, HollywoodLife a contacté un «initié» qui a partagé la prétendue raison pour laquelle les deux se sont séparés. Selon eux, la relation a simplement suivi son cours, ce qui n’est pas très grave étant donné qu’ils n’ont apparemment jamais été très sérieux au départ.

“Ariana et Mikey étaient une aventure amusante, mais cela n’allait jamais déboucher sur quelque chose de très sérieux”, a expliqué un initié.

“Ariana a vraiment aimé Mikey, mais elle n’était pas folle de lui”, a ajouté la source. «Ils appréciaient simplement leur chimie et essayaient de voir si cela pouvait être plus. Il s’est avéré que ce n’était pas ce qu’ils pensaient arriver et ils sont totalement cool à ce sujet. Ils se sont amusés et ils sont amis. Pas de vrai drame à craindre. Les cœurs ne sont pas brisés. “

L’affirmation selon laquelle Grande et Foster sont toujours amis semble se vérifier. Les chanteurs ont été vus ensemble aussi récemment qu’en février lorsqu’ils ont visité Disneyland ensemble et semblaient être dans tous les sourires.

Alors même si les choses n’ont pas fonctionné, il est agréable de voir qu’ils sont restés amis et cordiaux les uns envers les autres.