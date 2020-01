Ariana Grande change les paroles de ‘Thank U, Next’ pendant la performance des Grammys

Ariana Grande a fait un changement surprise à son smash de rupture, “Thank U, Next”, tout en chantant un mélange de ses succès au Grammy Awards 2020 Dimanche soir.

Big Sean n’est toujours pas un match, les chansons passées sur Ricky Alvarez la font encore rire, Pete Davidson n’est certainement pas son mari, et Mac Miller est en effet encore un ange.

C’est la réplique de son père, autrefois séparé, que Grande a modifiée pour la représentation.

La ligne originale est: “Un jour, je marcherai dans l’allée / Je me tiendrai la main avec ma maman / Je remercierai mon père / Parce qu’elle est sortie du drame.” Elle a changé le dernier morceau en: “Parce qu’il est vraiment génial.”

Ariana et son père, Edward Butera, ont été séparés pendant plusieurs années après le divorce de ses parents.

L’alun “victorieux” a déclaré au Seventeen Magazine en 2014 que leur chute était l’une des “choses les plus difficiles” avec lesquelles elle avait eu à faire face. “C’est privé, mais c’est arrivé l’année dernière.”

Mais peu à peu, Grande et Butera ont pu réparer les clôtures. Elle a déclaré à la publication qu’il lui avait fallu beaucoup de temps pour accepter ce qui avait provoqué la rupture.

“La chose qui m’a amené là-bas était le fait que je suis composée de la moitié de mon père et que beaucoup de mes traits viennent de lui”, a-t-elle déclaré. “Une grande partie de moi vient de mon père, et pendant si longtemps, je n’ai pas aimé ça de moi-même. J’ai dû accepter qu’il est normal de ne pas s’entendre avec quelqu’un et de toujours l’aimer.”

Au fil des ans, Edward a trouvé son chemin vers les pages de médias sociaux d’Ariana. Elle lui a souhaité une bonne fête des pères en 2017, et à l’automne 2019, il l’a rejointe pour la partie européenne de sa tournée “Sweetener”, capturée via son histoire Instagram.

“Papa jet-setter. Sa première fois en Europe”, écrivait-elle à l’époque. “J’ai essayé de lui montrer autant de choses que possible en si peu de temps. Si heureux et reconnaissant pour ce voyage, je ne peux pas l’exprimer pleinement. Mon cœur crie.”

Thanksgiving 2019 a marqué la première fois en près de deux décennies que Grande a célébré des vacances avec ses deux parents. Posant des clichés en noir et blanc de la journée – qui comprenaient de la danse et du maquillage – le chanteur a sous-titré une photo de famille, “Premier Thanksgiving avec mes deux parents en 18 ans!”

