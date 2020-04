Ariana Grande défend Florence Pugh contre la romance de Zach Braff

2020-04-09 17:30:06

Ariana Grande a défendu Florence Pugh après avoir critiqué des trolls pour avoir envoyé ses abus sur sa romance avec Zach Braff.

Florence, 24 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour publier une longue vidéo sur les “horribles violences” qu’elle a reçues depuis la publication d’un hommage d’anniversaire à l’acteur de 45 ans, de la part de trolls qui ont critiqué l’écart de 21 ans entre eux .

Dans sa vidéo, la star de “Little Women” a déclaré que les abus l’ont forcée à désactiver les commentaires sur le post car elle ne veut pas que son Instagram soit un endroit “toxique”.

Et maintenant, la chanteuse Ariana Grande a offert son soutien à Florence sur son propre compte Instagram.

Commentant la vidéo, la hitmaker des «7 Rings» a déclaré: «Oh, je t’aime et je t’apprécie tellement», avant de plaisanter, elle se ferait tatouer «être haineux n’est pas à la mode» sur sa poitrine.

Ariana a ensuite développé la situation dans son histoire Instagram, où elle a posté la vidéo de Florence et écrit: “Partager des choses de la vie personnelle sur Internet peut être vraiment traumatisant. Je voulais juste partager cela et vous faire savoir à quel point vous l’avez exprimé et à quel point vous êtes apprécié (sic) ”

La chanteuse de 26 ans – qui a eu des romances de haut niveau avec des gens comme Pete Davidson et feu Mac Miller – a depuis supprimé son article Story, mais a re-partagé la vidéo de Florence sans son propre commentaire.

Dans la vidéo originale de Florence, elle a critiqué les trolls pour avoir «intimidé» la star de «Scrubs» et a insisté sur le fait que personne n’a le droit de lui dire «qui [she] devrait et ne devrait pas aimer “.

Elle a déclaré: “Lundi, j’ai posté une photo en l’honneur de l’anniversaire de Zach et j’ai écrit un message d’anniversaire en dessous.

“Dans les huit minutes environ suivant la publication de la photo, j’avais environ 70% des commentaires dénonçant des abus et étant horrible – intimidant quelqu’un sur ma page.

“C’est la première fois de ma vie sur Instagram que je dois désactiver les commentaires sur ma page.

“Je n’ai jamais été une page Instagram qui encourage cela. Je n’ai jamais été une page Instagram qui aime cette ambiance toxique.”

Et plus tard dans le clip, elle a ajouté: “Je n’ai pas besoin que vous me disiez qui je dois et ne dois pas aimer et je ne dirais jamais à qui que ce soit qu’ils peuvent et ne peuvent pas aimer. Ce n’est pas votre place.”

