Ariana Grande demande aux fans de prendre la pandémie de coronavirus plus au sérieux

Ariana Grande veut que ses fans prennent la pandémie de coronavirus plus au sérieux et aident à adopter une loi pour apporter un soutien financier aux gens.

Ariana Grande a exhorté ses fans à prendre la pandémie de coronavirus plus au sérieux.

La hitmaker des ‘7 Rings’ – dont la base de fans est principalement composée de la jeune génération – a profité des médias sociaux pour exprimer sa frustration envers ceux qui ont la “mentalité” de “nous irons bien, parce que nous sommes jeunes” certaines personnes doivent être plus prévenantes et attentionnées envers les autres.

Ariana a commencé sa série de publications sur Twitter: “Je comprends que c’est ce que vous avez ressenti il ​​y a des semaines, mais veuillez lire ce qui se passe. Ne fermez pas les yeux.

“La mentalité” nous irons bien parce que nous sommes jeunes “met en danger les personnes qui ne sont pas jeunes et / ou en bonne santé. Vous paraissez stupide et privilégié et vous devez vous soucier davantage des autres. Comme maintenant. ( sic) ”

Le chanteur a ajouté: “comme votre cours de yoga hip hop peut f *** ing attendre je vous promets (sic)”

La pop star de 26 ans a ensuite présenté ses excuses à toute personne qu’elle pourrait manquer de respect et qui doit encore travailler, malgré le président américain Donald Trump déclarant l’état d’urgence national en réponse à l’épidémie, et a insisté sur le fait qu’elle “soutenait entièrement leur frustration”. .

Elle a poursuivi: “Eh bien, certains d’entre nous doivent travailler!”

je comprends et soutiens entièrement votre frustration. Je ne veux pas manquer de respect à quiconque n’a pas le privilège d’annuler un travail ou de pouvoir se retirer de son travail. mais il s’agit d’une urgence nationale et d’une pandémie de proportion mondiale. (sic) ”

Le tueur à gages «Dieu est une femme» a ensuite appelé ses partisans à aider à faire passer un projet de loi pour apporter un soutien financier et bien plus encore au milieu de la crise sanitaire, en appelant leurs sénateurs au lieu de lui répondre avec leur «frustration».

Elle a ajouté: “Je suis d’accord avec vous. Ce sont les moments où le monde devrait compter sur leurs gouvernements pour soutenir le plan pour tous les citoyens de rester chez eux et d’atténuer la menace d’infection et la propagation du virus … s’il vous plaît, soutenez hr6201 qui a passé la maison. ce projet de loi fournira aux gens le soutien financier nécessaire en termes de congés de maladie payés / chômage dû au virus corona / isolement / prévention! veuillez contacter votre sénat pour soutenir l’adoption de ce projet de loi! de toute urgence … au lieu de répondre avec votre frustration (que je suis totalement d’accord et que je soutiens), appelez vos sénateurs! nous avons besoin d’eux pour soutenir ce plan. tout le monde mérite d’être soutenu financièrement et de se sentir en sécurité chez lui pendant cette période (sic) “

