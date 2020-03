Ariana Grande demande une ordonnance de ne pas faire contre un fan

2020-03-21 02:30:05

Ariana Grande demande une ordonnance d’interdiction à l’encontre d’un fan qui aurait tenté de lui livrer une lettre d’amour plus tôt cette semaine.

La semaine dernière, Fidel Henriquez a été arrêté au domicile du tueur à gages des 7 anneaux alors qu’il se serait présenté à sa propriété, aurait contourné la sécurité, aurait frappé à sa porte d’entrée et aurait demandé à lui parler, même si elle n’était pas chez elle à l’époque.

Et à la suite de son arrestation, Ariana serait maintenant en train de demander une ordonnance d’interdiction à l’encontre de Fidel, 20 ans, pour l’empêcher de revenir sur sa propriété.

Selon TMZ, la mère d’Ariana, Joan Grande, demande également une protection judiciaire, après avoir déposé les deux documents légaux vendredi (20.03.20).

Fidel a été placé en garde à vue le 14 mars et condamné pour infraction et délit de crime, après avoir prétendument craché sur l’un des policiers qui est arrivé sur les lieux pour l’arrêter.

Des sources ont déclaré à l’époque qu’il n’était pas clair comment l’homme avait contourné les mesures de sécurité pour se rendre à la porte d’Ariana, mais une fois qu’il l’a fait, la police a été appelée.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils auraient trouvé une note d’amour à Ariana, qui comprenait des instructions pour se rendre à sa maison.

Au moment d’écrire ces lignes, Ariana n’avait pas parlé publiquement de l’incident, mais avait plutôt utilisé sa plate-forme pour attirer l’attention sur la nécessité d’une distanciation sociale au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Elle a écrit sur Twitter: “Je continue d’entendre une quantité surprenante de déclarations de personnes comme” ce n’est pas un gros problème “http://bangpremier.com/” ça ira bien “…” nous devons encore y aller sur les vies ‘et ça me souffle vraiment.

“Je comprends que c’est ce que vous avez ressenti il ​​y a des semaines, mais veuillez lire ce qui se passe. Ne fermez pas les yeux.

“La mentalité” nous irons bien parce que nous sommes jeunes “met les personnes qui ne sont pas jeunes et / ou en bonne santé en danger. Vous paraissez stupide et privilégié et vous devez vous soucier davantage des autres. Comme maintenant. ( sic) ”

Le chanteur a ajouté: “comme votre cours de yoga hip hop peut attendre, je vous le promets (sic)”

