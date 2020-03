Ariana Grande et Victorious Cast se réunissent pour un anniversaire de 10 ans

Même le pandémie de Coronavirus ne pouvait pas arrêter Ariana Grande et le casting de “Victorious” de célébrer le grand jalon de l’émission.

Vendredi, la pop star, qui a joué Cat Valentine dans la série Nickelodeon préférée des fans, a rejoint ses anciennes co-stars Victoria Justice (Tori Vega), Elizabeth gillies (Jade West), Matt Bennett (Robbie Shapiro), Avan Jogia (Beck Oliver), Daniella Monet (Trina Vega), Leon Thomas III (Andre Harris) et le créateur Dan Schneider pour une réunion virtuelle sur le service de vidéoconférence Zoom.

Alors que le groupe partageait de doux messages sur les médias sociaux, y compris quelques-uns de la nostalgie de Grande, Justice a également révélé un court extrait de la réunion épique sur Instagram, prouvant que les anciennes co-stars sont toujours proches bien que l’émission ait été diffusée. depuis plus de sept ans.

“Nous étions tous censés nous réunir ce soir, à l’occasion du 10e anniversaire de la première de” Victorious “, mais nous ne pouvions pas à cause de la situation actuelle, donc nous nous sommes réunis virtuellement – merci Zoom! – nous sommes tous ensemble “, A commencé Schneider dans le clip.

“Nous voulions nous réunir virtuellement pour vous dire merci. Merci beaucoup d’avoir accepté Victorious chez vous et de nous avoir distingués de votre vie”, a-t-il poursuivi. “Cela signifie tellement pour nous que les fans nous ont acceptés au cours des 10 dernières années.”

La justice a fait écho aux pensées de Schneider et a partagé sa gratitude pour le soutien des fans au fil des ans. “Nous espérons que vous restez à la maison et que vous restez en sécurité et en bonne santé et que vous vous envoyez tout votre amour dans le monde.”

Après que tout le monde dans le chat a également remercié, Grande a ensuite grillé l’appareil photo avec ce qui ressemblait à un verre de vin rouge. Gillies et Jogia ont emboîté le pas avec leurs boissons et envoyé leurs “Cheers!”

Grande, 26 ans, a partagé plusieurs publications sur Instagram en l’honneur du 10e anniversaire de “Victorious”. La série comédie musicale, qui s’est déroulée de 2010 à 2013, a notamment été la grande pause de la star désormais pop.

Avant les retrouvailles de Zoom, le lauréat d’un Grammy a publié une série de photos et “certains s’ennuient sur des trésors” sur Instagram.

“dix ans de poste de daniella victorieuse m’ont fait me sentir bien maintenant, donc je suis désolé pour le flou mais … je veux dire à quel point je serai reconnaissant d’être toujours sur cette émission et pour ces années de ma vie, “Grande a sous-titré une compilation de photos de retour en arrière. “Je n’aurais pas pu passer mon adolescence avec un groupe d’êtres humains meilleur, plus drôle et talentueux. J’ai vraiment adoré jouer à la Saint-Valentin de chat (même si parfois les gens pensent que je parle et agis toujours ainsi et que son essence me hantera avec amour.” jusqu’à ce que je meure) “

“Je m’ennuie d’avoir des ennuis avec mes amis dans la salle de classe et d’essayer de ne pas rire quand nous n’étions pas censés être sur le plateau. “Merci à @danwarp et à mes camarades de casting pour certaines des années les plus spéciales de ma vie et pour nous avoir tous amenés dans la vie de chacun. Joyeux anniversaire!”

Le chanteur de “Thank U, Next” a également publié une capture d’écran en noir et blanc de la vidéoconférence, sous-titrant simplement la photo “happy”.

Pendant ce temps, il semblait que tout le monde n’était pas ravi des retrouvailles “victorieuses”. Alors que de nombreux fans ont partagé leur enthousiasme dans les commentaires, d’autres ont saccagé la réunion sur Twitter et ont exprimé leur désapprobation à l’égard de l’invitation de Dan Schneider.

Le producteur, qui a créé d’autres émissions populaires de Nickelodeon, notamment “All That”, “iCarly,” Zoey 101 “et plus, est devenu un sujet tendance Sur Twitter samedi matin, alors que les fans étaient bouleversés, il faisait partie des retrouvailles après que le réseau se soit séparé de lui en 2018 pour un comportement inapproprié présumé.

