Ariana Grande fait l’éloge de l’ange Lady Gaga

Ariana Grande a salué Lady Gaga un “ange littéral” dans un hommage d’anniversaire émouvant.

Ariana Grande a salué Lady Gaga un “ange littéral”.

La chanteuse à succès “ No Tears Left To Cry ” a rendu un hommage sincère à son amie pop star à l’occasion de son 34e anniversaire samedi (28.03.20), et a remercié l’actrice de “ Star is Born ” de l’avoir aidée à changer sa vie.

Ariana, 26 ans, a partagé une photo d’elle et de Gaga ensemble et a écrit sur Instagram: “Joyeux anniversaire à un ange littéral qui a changé ma vie à bien des égards!

“J’en dirai plus à ce sujet plus tard, mais … je fais en sorte que mon cœur soit si plein et heureux et compris @ladygaga.

“Je vous souhaite toute la joie du monde aujourd’hui et tous les jours! Prenez des pâtes! (Sic)”

Pendant ce temps, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a révélé que Gaga a passé son anniversaire assis avec lui pour qu’elle puisse trouver des moyens de “soutenir le monde” au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Tedros a révélé sur Twitter qu’il avait parlé à Gaga des meilleurs moyens d’aider ceux touchés par la crise sanitaire mondiale, et a félicité la chanteuse pour sa “compassion et sa gentillesse”.

Il a écrit: “Un très bon appel avec @ladygaga. Je l’ai remerciée pour ses efforts continus pour faire preuve de compassion et de gentillesse envers le monde. Elle est prête à soutenir @WHO de toutes les manières possibles dans la lutte contre # COVID19. Ensemble!

“Et joyeux anniversaire @ladygaga! Je suis tellement touché que vous passez ce moment à trouver des moyens de soutenir le monde pendant # COVID19. Je vous adresse mes meilleurs voeux! Merci d’avoir fait preuve de gentillesse à un moment aussi important pour nous tous ! Ensemble! (Sic) ”

La semaine dernière, Gaga a reporté la sortie de son prochain album «Chromatica» en raison de la pandémie.

S’exprimant sur son compte Instagram, elle a écrit: “Je voulais vous dire qu’après beaucoup de délibérations, j’ai pris la décision incroyablement difficile de reporter la sortie de Chromatica. J’annoncerai bientôt une nouvelle date de sortie pour 2020.”

