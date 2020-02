Ariana Grande Fans Slam Pete Davidson pour avoir fait des blagues grossières à son sujet dans son spécial Netflix

Pete Davidson a un nouveau standup spécial Netflix, Alive From New York, dans lequel il fait des blagues grossières sur sa célèbre ex-fiancée, Ariana Grande. Inutile de dire que ses fans ne sont pas impressionnés et ont appelé le comédien pour viser Grande.

Pete Davidson et Ariana Grande | Jeff Kravitz / FilmMagic

Davidson ne s’est pas retenu

Lors de son spécial, Pete Davidson: Alive From New York, le comédien n’a pas hésité à appeler Grande et leur relation ratée.

«Je n’allais pas faire de blagues à ce sujet, mais mon copain m’a dit, il m’a dit: ‘Yo, j’ai récemment entendu dire qu’Ariana avait dit qu’elle n’avait aucune idée de qui tu étais et qu’elle venait juste de te sortir comme une distraction.’ Alors maintenant Je pense simplement que c’est comme un jeu équitable », a-t-il expliqué.

Davidson a en outre justifié sa raison de lui donner des coups, notant: «N’applaudissez pas non plus, ce n’est pas comme un concert de Drake contre Lil Wayne. Ce n’est pas une compétition. Elle a des chansons et des trucs et c’est ce que j’ai. C’est ça.”

“Et vous vous dites” Pete, ce n’est pas juste. Vous aérez votre linge sale. Comment pouvez vous faire ça? Où a-t-elle dit ces trucs? À ses amis? Dans la confiance de sa propre maison? “Non, elle l’a dit sur la couverture du magazine Vogue.”

Davidson a assuré “ce sont des blagues”

Le comédien a imaginé ce que ce serait si il faisait quelque chose de similaire, en disant: «Ma carrière serait terminée demain. Si je me peignais au brun et sautais sur la couverture du magazine Vogue et que je commençais juste à baiser sur mon ex?

«Si je me disais:« Ouais, je la baisais juste parce que je m’ennuyais. Puis Fortnite est sorti! », A ajouté Davidson. «Ce serait fou. Et vous vous dites: “Eh bien, Pete, quelque chose devait lui arriver, non? Vous savez, il devait y avoir des répercussions, non? “Non. Elle a remporté le prix Billboard’s Woman of the Year. Et je me suis fait appeler «Butthole Eyes» par BarStoolSports.com. »

Il a réitéré: “Encore une fois, ce sont des blagues, je ne veux pas

fumer, d’accord? “

Les fans de Grande étaient bouleversés

Les fans de Grande ont rapidement riposté à l’humoriste sur les réseaux sociaux, l’appelant à utiliser son nom pour rester pertinent. Un fan a tweeté: “Je souhaite que Pete Davidson puisse cesser d’utiliser le nom d’Ariana pour l’influence comme un mec garder son nom dans la bouche ennuyeux.”

Un autre partisan d’Arana a tweeté: “La façon dont Pete est un flop et la seule façon de rester pertinent est de dissiper Ariana dans son spécial Netflix.”

D’autres pensaient que Davidson avait parfaitement le droit de jeter de l’ombre sur son ex, avec une personne commentant: «Je n’aime pas Pete Davidson et je pense qu’il n’est pas drôle. mais il peut faire des blagues. Ariana a jeté d’innombrables quantités d’ombre vers Pete et il ne s’est jamais défendu. vous l’avez tous intimidé. même à la fin, il a dit qu’il lui souhaitait le meilleur, permettez à cet homme de faire des blagues. »

Une autre personne a souligné sur Twitter: «pourquoi Ariana est-elle autorisée à utiliser sa plate-forme pour parler de ses ruptures, mais Pete ne peut pas utiliser la sienne? intéressant.”