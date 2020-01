Ariana Grande modifie les paroles de Thank U, Next pour honorer une relation ravivée avec son père

Le retour d’Ariana Grande aux Grammys était tout simplement incroyable.

Après nous avoir donné un plein moment de Cendrillon sur le tapis rouge, la chanteuse a dominé la scène des Grammys alors qu’elle interprétait un mélange de ses chansons à succès tout en ayant l’air absolument impeccable.

Joan Grande, Ariana Grande et Edward Butera | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Bien que sa performance ait été emblématique à tous points de vue, les fans ont rapidement remarqué que Grande a peaufiné les paroles de son morceau à succès «merci, ensuite» afin de rendre hommage à une personne très spéciale dans sa vie.

Grande a prouvé qu’elle n’avait plus de relations tendues avec son père

Grande est passée du drame et a certainement prouvé que cela était vrai avec sa performance des Grammy Awards 2020.

Le 26 janvier, la chanteuse est revenue sur la scène des Grammys – après avoir pris une pause temporaire – pour interpréter un mélange de ses chansons à succès, notamment «Imagine», «Thank u, next», «7 Rings» et sa propre version de Julie Andrews classique «Mes choses préférées».

Ariana Grande | Robin Marchant / . pour la Recording Academy

Bien que Grande ait séduit les téléspectateurs avec ses pipes incroyables et son ensemble accrocheur, il y avait une partie de la performance que les fans ne peuvent toujours pas terminer, et c’est le début du changement lyrique spécial qu’elle a apporté au dernier couplet de son hymne de rupture. , suivant.”

Pendant la performance de la chanteuse, les fans ont rapidement remarqué que les paroles de sa mère et de son père avaient été légèrement modifiées.

Dans la chanson originale, elle chante: “Un jour, je marcherai dans l’allée / Je me tiendrai la main avec ma maman / Je remercierai mon père / Parce qu’elle est sortie du drame.”

Lors des Grammys de cette année, Grande chante: “Je remercierai mon père / Parce qu’il est vraiment génial.”

Bien que ce changement soit assez mineur, il était extrêmement important pour les fans, car beaucoup considéraient cela comme un signe que Grande avait officiellement réparé sa relation tendue avec son père, Edward Butera.

«Vous voir avec vos deux parents m’a rendu si heureux. vous ne méritez que l’amour et le bonheur et je suis si heureux que ton père et toi ayons une meilleure relation maintenant @ ArianaGrande », a tweeté un fan.

“J’adore que @ArianaGrande ait récemment réparé sa relation avec son père et qu’elle puisse maintenant passer du temps avec ses parents divorcés ensemble”, a déclaré un autre fan. “Elle vient de changer les paroles de #ThankUNext de” merci mon père / parce qu’elle est passée du drame “à” parce qu’il est vraiment génial. “

Grande et Butera ont travaillé sur leur relation

Bien qu’elle soit tout sourire alors que les deux parents se tenaient à ses côtés lors des Grammys, la relation actuelle de Grande avec son père a certainement mis du temps à venir.

Dans le passé, la chanteuse s’est ouverte sur elle et la relation tendue de son père. Elle a même dit à Seventeen en 2014 qu’ils n’étaient pas en bons termes après avoir eu une «chute» l’année précédente.

«C’est privé, mais c’est arrivé l’année dernière», a-t-elle déclaré à la publication. «Il m’a fallu si longtemps pour être d’accord avec ça. La chose qui m’a amené là-bas était d’embrasser le fait que je suis composé de la moitié de mon père, et beaucoup de mes traits viennent de lui. Une grande partie de moi vient de mon père, et pendant si longtemps, je n’ai pas aimé ça de moi. Je devais accepter que ce soit bien de ne pas s’entendre avec quelqu’un et de toujours l’aimer. »

Au cours des dernières années, Grande et Butera ont progressé dans leurs relations et sont désormais en meilleure relation.

En juin 2019, Grande a souhaité à son père une bonne fête des pères en partageant une photo d’eux lors d’un de ses concerts sur son histoire Instagram avec la douce légende, «foreva».

Puis en novembre 2019, la chanteuse est allée sur Instagram pour révéler qu’elle a passé Thanksgiving avec les deux parents pour la première fois en 18 ans.

Grande a également prouvé que les choses vont bien entre elle et Butera lorsqu’elle l’a amené avec sa mère, Joan Grande, alors qu’elle sortait avec les Grammys.

D’après ce que nous pouvons en dire, Grande et Butera sont arrivés à un assez bon endroit et nous avons le sentiment que ce ne sera pas la dernière fois qu’ils présenteront leur relation ravivée en public.