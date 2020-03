Ariana Grande se sépare de Mikey Foster

2020-03-04 11:30:06

Ariana Grande s’est séparée de la star de Social House Mikey Foster.

Le hitmaker de «Dangerous Woman» s’est séparé de la chanteuse de Social House après huit mois de fréquentations.

Us Weekly rapporte que le couple s’est séparé “il y a environ un mois” après un voyage à Disneyland début février.

En septembre 2019, le frère d’Ariana, Frankie Grande, a confirmé qu’elle sortait avec Mikey en révélant que lui et son partenaire Hale Leon avaient des rendez-vous doubles avec Ariana et Mikey.

Frankie a déclaré aux journalistes à Los Angeles: “J’adore Mikey, je pense que c’est un gars vraiment adorable. Si talentueux, si gentil et si attentionné, c’est un gars formidable. Nous avons eu un double rendez-vous nocturne l’autre soir, c’était très amusant . [It was a] soirée jeux avec jeux de société. Je suis ravi de passer du temps de qualité avec chacun d’eux. ”

Ariana a collaboré avec le groupe de Mikey, Social House, sur son morceau «Boyfriend», qu’elle a précédemment décrit comme «édifiant».

Elle a écrit sur Twitter au moment de sa sortie: “Eh bien, j’ai l’impression que cette chanson capture un thème commun dans la vie de tant de gens que je connais! Les gens veulent ressentir de l’amour mais ne veulent pas définir leur relation et avoir du mal s’engager pleinement ou avoir confiance en eux ou se permettre d’aimer pleinement quelqu’un. Même s’ils le veulent … n’est-ce pas? nous voulions faire quelque chose de stimulant qui capture ce sentiment d’avoir peur de sauter le pas et de faire confiance, d’avoir peur d’être blessé ou de se sentir comme tu ne seras pas assez pour cette personne … mais aussi ce que ça fait d’avoir le béguin pour quelqu’un. (sic) “

