Ariana Madix de Vanderpump Rules répond aux affirmations de Jax Taylor selon lesquelles elle est lesbienne – WWHL

“Règles de Vanderpump” étoile Ariana Madix pense Jax Taylor’s les déclarations sur sa sexualité sont carrément “grossières”.

Plus tôt ce mois-ci, Jax insinué que la raison pour laquelle sa co-star était si contre de se marier avec son petit ami Tom Sandoval et avoir des enfants avec lui, c’est qu’elle est lesbienne.

“Je pensais que c’était vraiment dégueulasse”, a déclaré Madix interrogé sur les déclarations de mardi. “Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen.” “Je pensais aussi que cela n’avait aucun sens à aucun niveau? Je veux dire, il y a des lesbiennes qui ont des enfants; il y a des lesbiennes qui n’en ont pas. Il y a des femmes qui ont des enfants qui sont mariés, et il y a des femmes qui sont mariées qui ne le font pas. Rien de tout cela n’avait de sens. “

“De plus,” a-t-elle ajouté, “j’ai été très ouverte et honnête sur le fait que je suis bisexuelle, et je ne pense pas que ce soit un problème. Et ce n’est certainement pas un problème dans ma relation. Donc je pense qu’il devrait juste se détendre. “

Comme Cohen l’a joyeusement noté, “Ce fut un clapback!”

Lorsqu’un appelant a demandé à Ariana pourquoi Sandoval “agit comme s’il était plus essentiel au succès de TomTom que [Tom] Schwartz est, “elle a laissé un” uhhh “avant de répondre,” je ne sais pas qu’il agit de cette façon. Je pense qu’ils remplissent simplement différents rôles là-bas. “

Quand Andy a souligné que “les gens étaient vraiment énervés” à propos de la réponse de Sandoval à Stassi Schroeder lors de sa signature de livre, Ariana a admis qu’elle sentait que Sandoval avait tort pour textos de rage Stassi à 2 heures du matin le jour de son événement.

“Oh mon Dieu, je lui ai dit:” Ne la contacte pas du tout. Je vais me coucher. Nous devons filmer demain “”, a-t-elle expliqué. “Et puis je me suis réveillé, et c’était déjà arrivé. Donc, c’était comme façon, façon, façon hors de propos et sévèrement inapproprié. Je souhaite vraiment qu’ils auraient pu avoir cette conversation en personne ailleurs, pas à l’avant de TomTom. “

«Vanderpump Rules» est diffusé le mardi à 21 h. sur Bravo.

