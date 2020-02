Ariana Madix est sur le point de quitter les «règles de Vanderpump» après le drame de la saison 8

Ariana Madix est l’un des acteurs de Vanderpump Rules. Le barman SUR est entré en scène en tant que fille cool qui ne prend aucun BS de personne. Une chose que beaucoup de fans aiment à propos de Madix, c’est qu’elle a fait preuve de bon jugement et qu’elle était la raisonnable du groupe. Bien qu’il ait fallu un peu au mixologue pour se réchauffer, elle a fini par les gagner. Cependant, les choses sont parfois devenues si écrasantes qu’elle a pensé à arrêter.

Ariana Madix | Lars Niki / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

La saison 8 de Vanderpump Rules ne fait que commencer et il y a tellement de drame à venir que cela a eu un impact sur Madix. Elle a récemment révélé sur le podcast The Daily Dish qu’elle pensait à quitter l’émission “tout le temps”.

Il y a un moment dans la bande-annonce où elle a une panne complète et c’est alors qu’elle a dit ouvertement: “Je ne peux plus faire ça.”

“J’ai l’impression que ce qui finit par arriver, c’est que si je regarde l’émission, dans l’instant, je me sentirai d’une certaine façon. Et puis, comme, sept mois plus tard, la série est diffusée et quelque chose va se sentir encore pire quand elle revient parce que c’est comme si peut-être que la personne à qui vous vous confiez a dit quelque chose d’insolent dans son interview et vous êtes bien, f – k vous, l’homme, ça craint », a déclaré Madix au Daily Dish.

Quelle est la partie la plus difficile du spectacle pour Ariana Madix?

Ce qui est le plus difficile pour Madix, c’est la diffusion de l’émission et des millions de personnes commentant la gestion de certaines situations.

“Ensuite, vous avez les opinions de millions de personnes en ligne et vous êtes comme, vous ne me connaissez pas, ni personne sur la série”, a poursuivi Madix. “J’apprécie que vous le regardiez et c’est adorable, vous savez. Mais parler de quelqu’un à ce niveau peut parfois être un peu intense. Ce sont les moments que j’aime juste… mais ensuite j’y pense et je me dis, oh, le bien l’emporte de loin sur le mauvais. Et honnêtement, j’ai l’impression qu’au lieu d’être frustré par le statu quo d’une situation, j’ai l’impression que je préfère m’en tenir à la situation et la changer. “

Vivre la vie devant les caméras n’est pas facile et avoir des gens qui suggèrent comment vous devriez vivre votre vie doit être atroce.

Ariana Madix exclue

Madix est dans une relation avec Tom Sandoval et elle ne semble pas avoir une relation aussi proche avec ses co-stars. Lala Kent, Katie Maloney et Stassi Schroeder ont récemment fait un voyage mais Madix était introuvable.

“Je ne sais pas. Ils ont fait quelques voyages dont j’ai entendu parler via les réseaux sociaux », a-t-elle déclaré lors d’une interview sur Pop of the Morning au sujet de son exclusion des voyages des filles. «Je me sentirais exclu, je pense que si c’était mon meilleur ami Logan qui partait en voyage sans moi et moi sans le savoir.»

La star de télé-réalité de Bravo a déclaré qu’elle ne se sent pas exclue parce qu’elle ne considère pas que ses règles Vanderpump co-jouent avec ses meilleurs amis. Elle a précisé qu’ils sont ses amis, mais pas si proches.

Vanderpump Rules est diffusé le mardi soir à 21 h. ET sur Bravo.