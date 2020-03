Arie Luyendyk Jr. dit que vivre dans l’isolement, c’est comme être dans «The Bachelor»

Beaucoup de gens restent à la maison ces jours-ci et doivent trouver des moyens créatifs de se divertir. Lauren et Arie Luyendyk Jr. ont parlé de ce que c’était que d’être dans The Bachelor. Découvrez pourquoi ils ont comparé l’isolement à l’émission.

Lauren et Arie Luyendyk Jr. ont réagi à la finale de Peter Weber de «The Bachelor»

Arie Luyendyk Jr. a choisi Lauren Burnham lors de la finale de la saison de «The Bachelor». | Télévision Walt Disney via . / Lorenzo Bevilaqua

Peter Weber a proposé à Hannah Ann Sluss, puis a rompu avec elle sur The Bachelor. Il semblait qu’il pourrait retrouver le deuxième, Madison Prewett, mais cela n’a pas fonctionné non plus.

Beaucoup de fans ont comparé la finale à celle de Luyendyk Jr. parce qu’il a proposé à Becca Kufrin, puis l’a largué pour se retrouver avec la finaliste, Lauren Bushnell. Ils sont maintenant mariés et ont un enfant.

Ils ont partagé leur réaction à sa finale sur leur chaîne YouTube. «J’ai trouvé cela un peu étrange: A. Chris Harrison s’est rendu là-bas pour parler à Madison et non à Peter. On avait donc l’impression de produire plus que la nôtre », a-t-il déclaré. «Je me disais« non, cela se produit. Je vais aller voir [Lauren.] Je lui parle et c’est comme ça que je veux aller. C’est la personne qu’il me faut. »»

Le couple est revenu sur sa chaîne pour répondre aux questions sur l’émission. Ils ont parlé des règles strictes que vous devez suivre pour être un concurrent ou une star.

Ils ont dit que les candidats ne sont pas autorisés à quitter leur chambre

Le couple a répondu aux questions des fans ensemble dans une vidéo intitulée “Les secrets du baccalauréat”. Il y avait un thème quand il s’agissait de leurs réponses sur ce que les candidats sont et ne sont pas autorisés à faire pendant le tournage.

L’une des questions était de savoir si les candidats pouvaient quitter l’hôtel s’ils n’avaient pas de rendez-vous ce jour-là pour les voyages internationaux. “Vous ne pouvez pas”, a répondu Luyendyk Jr. “En fait, vous ne quittez pas votre hôtel à moins d’avoir un rendez-vous.”

Lauren a dit qu’il y avait une exception à cette règle. “Jusqu’à la fin, quand il ne reste plus beaucoup de filles”, a-t-elle ajouté. Il a accepté et a dit que vous obtenez un producteur désigné quand il reste quatre femmes et que vous obtenez plus de liberté.

Il a dit qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles les candidats ne peuvent pas partir. «Personne n’a de téléphone portable, si quelqu’un se perd ou se blesse en dehors du tournage, ce serait vraiment un gros handicap pour le spectacle. Donc, ils gardent vraiment tout le monde ensemble dans la maison », a déclaré l’ancienne star. Il a dit que le célibataire ne sortait pas non plus, donc les producteurs ont un contrôle total.

Il a plaisanté sur l’isolement, c’est un peu comme être dans la série

Une autre question que le couple a reçue est: que faisaient les femmes ensemble dans la maison? «Nous avons organisé des clous», a déclaré Lauren. Elle a dit qu’il n’y avait pas beaucoup de discussions sur Luyendyk Jr. pendant leur temps libre. Au lieu de cela, ils resteraient occupés en mettant des cheveux ou des masques.

Beaucoup de gens restent à l’intérieur pour éviter la propagation du coronavirus. Lauren a comparé l’isolement à celui du baccalauréat. Elle ferait «Comme tout ce que vous feriez pour vous occuper lorsque vous êtes enfermé dans votre maison. Ce qui est un peu familier pour nous tous en ce moment. »

Luyendrk Jr. a ajouté: “Ouais, vous êtes essentiellement sur The Bachelor en ce moment.” Cependant, il a mentionné que vous avez encore moins de choses à vous divertir dans la série étant donné que vous êtes loin de la technologie.