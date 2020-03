Arie Luyendyk Jr. explique à quel point les producteurs du «Bachelor» ont le contrôle sur qui obtient les roses

La question se pose toujours de savoir si le célibataire donne des roses à des femmes qu’il aime vraiment ou si les producteurs prennent la décision. Arie Luyendyk Jr. a décidé de remettre les choses au clair. C’est ce qu’il a dit sur le contrôle que les producteurs ont sur les décisions concernant la cérémonie des roses. sur le baccalauréat.

La saison de Peter Weber s’est terminée avec lui proposant à Hannah Ann Sluss, puis rompant avec elle. Chris Harrison a ensuite réuni les deuxièmes Madison Prewett et Weber. Ils ne se sont toujours pas retrouvés ensemble non plus.

De nombreux fans ont comparé la finale à celle de Luyendyk Jr. parce qu’il a proposé à Becca Kufrin en premier. Il a ensuite rompu avec elle et a retrouvé la finaliste Lauren Bushnell. Luyendyk Jr. lui a proposé et maintenant ils sont mariés.

Luyendyk Jr. pensait que sa finale était différente de celle de Weber. «J’ai trouvé cela un peu étrange: A. Chris Harrison s’est rendu là-bas pour parler à Madison et non à Peter. On avait donc l’impression de produire plus que la nôtre », a-t-il déclaré dans sa vidéo YouTube. «Je me disais« non, cela se produit. Je vais aller voir [Lauren.] Je lui parle et c’est comme ça que je veux aller. C’est la personne qu’il me faut. »»

L’ancienne star de télé-réalité a ensuite parlé de la production. “J’ai l’impression que le spectacle est tellement produit et ils veulent vraiment quelque chose de dramatique qui oblige le gars à la fin à toujours avoir beaucoup de problèmes émotionnellement”, a-t-il déclaré. “Et donc je pense que c’est comme s’ils se retiraient un peu et laissaient les choses se produire au lieu d’essayer de se mêler des relations vers la fin, je pense que nous aurions une fin un peu plus douce.”

Colton Underwood pensait également que la saison était surproduite

Lyrendyk Jr. n’est pas le seul ancien célibataire à commenter la saison de Weber. Colton Underwood a également partagé son opinion après qu’on lui ait demandé ses réflexions dans une Q&R sur Instagram.

“Question interessante. Depuis que j’ai été réduite au silence cette saison et que j’ai choisi de ne pas la regarder, je ne peux pas entrer dans les détails. Ce que je peux dire, c’est que j’ai l’impression que c’était beaucoup plus produit et que les deux parties auraient pu faire un bien meilleur travail (Peter et la production) », a-t-il écrit. «Peter aurait pu se défendre et poser son pied lorsque l’émission télévisée a commencé à contrôler ses relations. La production aurait pu aider à mieux le guider, j’ai expliqué comment à certains moments vous devez utiliser votre instinct et leur faire confiance dans mon livre avec des exemples. Je suis vraiment désolé pour Pete. »

Luyendyk Jr. a déclaré que les producteurs donnent leur avis à un moment donné de l’émission

Quel pouvoir les producteurs ont-ils sur les cérémonies des roses? Luyendyk Jr. a abordé ce sujet dans sa dernière vidéo YouTube.

“Je dirai que c’est un peu une décision d’équipe à un moment donné du spectacle”, a déclaré Luyendyk Jr. Il a ensuite parlé de la première nuit de la saison. «Je suppose que la première nuit passe vraiment par ce qu’il ressent à propos de certaines relations à ce moment-là. Ensuite, il y en a vers le bas, je dirais à ce moment-là. Et les producteurs ont leur avis sur qui, selon eux, vous convient le mieux. »

Il a ajouté: «Vous devez vous rappeler que les producteurs sont comme vos amis parce qu’ils vous connaissent. Ils vous connaissent très bien. ” Lauren a ajouté: «Ce sont littéralement les seules personnes avec qui vous pouvez obtenir des commentaires.»

Luyendyk Jr. a déclaré que cela peut être utile lorsque vous ne savez pas choisir entre deux personnes. “Alors ils peuvent donner leur avis et dire” Eh bien, vous savez ce que nous ressentons. “Et puis une fois qu’ils disent que vous allez,” Vous savez quoi? Je pense que tu as raison.'”

Il a poursuivi: «Donc, souvent, bien que tout le monde à la maison pense que les producteurs l’ont pour le célibataire ou pour essayer de faire du théâtre. Souvent, c’est aussi dans leur intérêt. ”

Il semble donc que les producteurs ne choisissent pas carrément des personnes pour la star. Mais ils donnent leur avis pour aider à prendre des décisions plus difficiles.