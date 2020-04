Ariel Winter: grandir sous les projecteurs est difficile

2020-04-01 21:00:04

Ariel Winter dit que grandir sous les projecteurs a été “rude”, après avoir commencé à apparaître sur “Modern Family” alors qu’elle n’avait que 11 ans.

L’actrice de 22 ans a eu ses années d’adolescence «maladroites» devant des millions de personnes après avoir connu la gloire en jouant Alex Dunphy sur «Modern Family» pendant 11 saisons, à partir de l’âge de 11 ans.

Maintenant, Ariel a dit qu’il n’était “pas facile” de grandir sous les projecteurs, en particulier à l’ère des médias sociaux, car cela signifiait qu’elle avait été victime d’abus en ligne dès son jeune âge.

Elle a dit: “Ce n’est pas très facile, juste parce que les gens pensent que juste parce que vous êtes à la télévision, ils ont droit à votre vie. C’est encore pire avec les médias sociaux, parce que les gens peuvent simplement dire tout ce qu’ils veulent. parce que j’ai l’impression d’être devenu gros sur les réseaux sociaux au début, et j’étais très jeune, et les gens étaient en train de comprendre comment dénigrer les gens en ligne. C’était difficile de passer par toutes mes étapes maladroites, toutes mes différentes étapes, parce que j’ai vraiment beaucoup changé au cours de 11 ans. ”

Bien que sa renommée d’enfance ne soit pas “idéale”, Ariel insiste sur le fait qu’elle est “reconnaissante” pour sa carrière d’actrice.

Elle a ajouté: “Ce n’était certainement pas favorable que des millions de personnes se sentent autorisées à commenter à quoi je ressemble ou ce que je fais ou quelque chose comme ça. Je ne pense donc pas que ce soit idéal. Je suis évidemment reconnaissant que je fasse ce que je fais et que je dois faire ce que j’ai fait, mais je pense que grandir à la télévision et grandir devant des millions de personnes avec les médias sociaux est un peu difficile. ”

Et Ariel peut également voir les points positifs de son ascension précoce, car elle croit que le fait d’être mis à l’honneur alors qu’un jeune l’a aidée à se préparer à la vie adulte.

S’adressant au magazine People, elle a expliqué: “Je pense que vous apprenez tellement au cours de 11 ans, mais vous apprenez beaucoup quand vous êtes plongé dans la vie du public et que vous avez à chaque instant l’opinion des gens sur vous et les gens qui vous regardent pour attraper chaque erreur que vous faites ou littéralement tout ce que vous faites. Je pense que cela donne une peau plus épaisse.

“Je pense qu’en tant que femme dans cette industrie, et aussi simplement en général, il est important de pouvoir développer ce sentiment de confiance et de conscience de soi. Évidemment, c’est différent pour tout le monde, tout le monde n’a pas la même expérience pour y arriver. , mais je pense que, pour moi, cela a été très utile d’arriver à un endroit où je me sens en confiance et à l’aise avec mes propres opinions, mon idée de moi-même. “

