Arnett et Alessandra Brawn attendent leur premier enfant ensemble

La petite amie de Will Arnett, Alessandra Brawn – avec qui il a commencé à sortir l’année dernière – est enceinte, rapporte Us Weekly.

La petite amie de Will Arnett est enceinte de leur premier enfant ensemble.

L’acteur de 49 ans et sa nouvelle amoureuse Alessandra Brawn – avec qui il a commencé à sortir l’année dernière – attendent un bébé ensemble, rapporte Us Weekly.

Will a déjà Archie, 11 ans, et Abel, 9 ans, avec son ex-femme Amy Poehler, tandis qu’Alessandra a un fils Nash avec son ancien mari Jon Neidich, dont elle s’est séparée en 2018 après quatre ans de mariage.

Will et Alessandra ont commencé à sortir ensemble en 2019 et ont officialisé leur relation en assistant ensemble aux Emmy Awards 2019 en septembre.

Will a déjà expliqué comment il explique la célébrité à ses enfants.

Il a dit: “Je leur dis simplement à cause de la nature de nos emplois que les gens le voient plus que si j’étais comptable. Les gens connaissent votre travail, donc ils savent qui vous êtes et ils veulent, je suppose, participer à cela ou peu importe.

“Cela ne veut vraiment rien dire – ne pas minimiser – pas que le contenu ne signifie rien, mais en soi, l’idée de célébrité n’a jamais été moins importante parce que nous vivons à une époque où vous êtes célèbre pour non ensemble de compétences définitif autre que d’être sur les réseaux sociaux. Les gens se disent “Oh, c’est une star d’Instagram”. Mais pour quoi? Avant, il fallait faire quelque chose … c’est bizarre.

“Même s’il y a des éléments qui sont un peu bizarres, j’apprécie toujours quand les gens sont fans et aiment ce genre de choses. Je suis moi-même fan de beaucoup d’autres personnes. J’apprécie quand les gens vous complimentent et vous le font savoir. ne le fais pas dans le vide donc personne ne le regarde. ”

