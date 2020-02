Arnold Schwarzenegger a hâte de devenir grand-père

2020-02-05 12:30:04

Arnold Schwarzenegger est “impatient” de devenir grand-père mais ne “pousse” pas Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt à avoir des enfants.

Arnold Schwarzenegger est “impatient” de devenir grand-père.

La star de “Terminator” ne peut pas attendre que Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt aient des enfants ensemble, mais il ne les “pousse” pas pour que cela se produise.

S’adressant à Extra, il a déclaré: “Je ne le pousse pas parce que je sais que ça va finir par arriver. C’est à Chris et à elle quand ils veulent le faire mais j’attends ça avec impatience, oui.”

Pendant ce temps, Chris a précédemment admis que Katherine avait “changé son monde pour le mieux” alors qu’il marquait son 30e anniversaire en décembre 2019.

La star des ‘Gardiens de la Galaxie’ a écrit: “Joyeux anniversaire Katherine! Tellement heureuse de t’avoir dans ma vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Probablement enfermé sur le balcon d’une manière ou d’une autre et dois y vivre ou errer dans une ville avec un téléphone non chargé et une seule chaussure, en retard au travail comme une sorte de rêve de fièvre d’anxiété. Honnêtement, je ne veux même pas y penser. Vous avez changé mon monde pour le mieux. Je Je suis tellement reconnaissante de vous avoir trouvé. Vous êtes une épouse et une belle-mère incroyables. Et je suis tellement excité de vous célébrer tout le week-end! (sic) ”

Et Katherine a précédemment admis qu’elle se sentait tellement “reconnaissante” d’être mariée à Chris.

Elle a écrit: “Aujourd’hui, je suis reconnaissante pour cette balade à vélo avec mon merveilleux mari et en voyant les couleurs des feuilles d’automne. Pendant que nous faisions du vélo, il a dit que nous adressions de véritables compliments honnêtes aux gens que nous croisons et voyons ce qui se passe.

“Nous l’avons fait, et non seulement des compliments aléatoires ont surpris les gens sur la piste cyclable, ils nous ont aussi fait nous sentir bien. Cela m’a aussi rappelé à quel point je suis reconnaissant d’être marié à quelqu’un qui pense à des manières aimables de rendre le monde meilleur.” Bon samedi (sic) ”

